Гимн Украины – история создания одного из главных символов страны

Мало кто знает, но песня "Ще не вмерла Україна і слава, і воля..." была написана 160 лет назад. Читайте подробности создания песни, которая стала народным достоянием

История государственного Гимна Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Елена Зеленская рассказала о крутой инициативе "Відлік 24.02", которую запустили для того, чтобы каждый украинец мог поделиться своей историей о войне. Это рассказы о храбрости и героизме, страданиях, отчаянии и борьбе за независимость. Именно о ней мы думаем каждый день, особенно просыпаясь и засыпая, слушая гимн Украины.

Рассказываем историю, как был создан один из главных государственных символов Украины.

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В сентябре 1862-го года фольклорист, этнограф, поэт и просветительский деятель Павел Чубинский часто посещал вечера Киевской громады. Это были собрания украинской интеллигенции Киева, которые занимались общественной, культурной и просветительской деятельностью до 1876 года, когда было объявлено об ограничении использования украинского языка в Российской империи.

Павел Чубинский / Фото: vogue.ua

На вечера и собрания Киевской громады часто приглашали культурных деятелей разных народов, велись разговоры о развитии Украины, патриотизме и просветительстве. На одном из таких вечеров Павел Чубинский услышал, как сербские борцы за освобождение исполняли песню, в которой были слова:

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Серце біе и крев ліе за свою слободу.

Он тут же экспромтом написал "Ще не вмерла України і слава, і воля...". Через год стих опубликовала львовское издание "Мета". Так как авторство не было указано, долгое время стих приписывали Шевченко, а в большинстве случаев воспринимали как народное творчество.

Приблизительно в это время текст попал в руки композитору и священнику Михаилу Вербицкому. Он создал музыку к нему и уже 10 марта 1865 года "Ще не вмерла України і слава, і воля..." впервые была исполнена, как Гимн в Перемышле как завершающий номер концерта, посвященном Тарасу Шевченко.

Михаил Вербицкий / Фото: vogue.ua

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Песня быстро стала популярной среди молодежи западной Украины, ее переводили за границей на английский и немецкий.

Конечно, с приходом Советского Союза ее запретили, а для Украины власти выбрали гимн, из которого было ясно, что страна входит в СССР. Им стало произведение Павла Тычины "Живи, Україно, прекрасна і сильна". Но этот вариант так и не стал популярным среди украинцев.

24 августа 1991 года в Украине провозгласили независимость, а в январе 1992-го Указом Президии ВР было утверждено Государственный Гимн, которым стала песня "Ще не вмерла України і слава, і воля...".

30-летнюю историю активисты, власти и политики вели множество разговоров о внесении изменений в текст песни, а также появлялись и мысли о смене самой песни на другую с более позитивным посылом. Но, каким-то чудным образом "Ще не вмерла України і слава, і воля..." продолжает быть символом и вызывает слезы и чувство гордости при ее исполнении.

Читайте полную историю создания Гимна Украины на сайте Vogue.ua.