Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ⚡ Обстрел вокзала в Краматорске 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua

Мемы о россиянах

Бейонсе на Оскаре

Весенняя аллергия

Платья на Грэмми

Украинцы в Польше

Зеленская о страхе
СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

Гимн Украины – история создания одного из главных символов страны

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
9 апреля, 19:46
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Мало кто знает, но песня "Ще не вмерла Україна і слава, і воля..." была написана 160 лет назад. Читайте подробности создания песни, которая стала народным достоянием
История государственного Гимна Украины
История государственного Гимна Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Елена Зеленская рассказала о крутой инициативе "Відлік 24.02", которую запустили для того, чтобы каждый украинец мог поделиться своей историей о войне. Это рассказы о храбрости и героизме, страданиях, отчаянии и борьбе за независимость. Именно о ней мы думаем каждый день, особенно просыпаясь и засыпая, слушая гимн Украины.

Рассказываем историю, как был создан один из главных государственных символов Украины.

Реклама

В сентябре 1862-го года фольклорист, этнограф, поэт и просветительский деятель Павел Чубинский часто посещал вечера Киевской громады. Это были собрания украинской интеллигенции Киева, которые занимались общественной, культурной и просветительской деятельностью до 1876 года, когда было объявлено об ограничении использования украинского языка в Российской империи.

Павел Чубинский
Павел Чубинский / Фото: vogue.ua

На вечера и собрания Киевской громады часто приглашали культурных деятелей разных народов, велись разговоры о развитии Украины, патриотизме и просветительстве. На одном из таких вечеров Павел Чубинский услышал, как сербские борцы за освобождение исполняли песню, в которой были слова:

Реклама

Серце біе и крев ліе за свою слободу.

Он тут же экспромтом написал "Ще не вмерла України і слава, і воля...". Через год стих опубликовала львовское издание "Мета". Так как авторство не было указано, долгое время стих приписывали Шевченко, а в большинстве случаев воспринимали как народное творчество.

Приблизительно в это время текст попал в руки композитору и священнику Михаилу Вербицкому. Он создал музыку к нему и уже 10 марта 1865 года "Ще не вмерла України і слава, і воля..." впервые была исполнена, как Гимн в Перемышле как завершающий номер концерта, посвященном Тарасу Шевченко.

Михаил Вербицкий
Михаил Вербицкий / Фото: vogue.ua

Реклама

Песня быстро стала популярной среди молодежи западной Украины, ее переводили за границей на английский и немецкий.

Конечно, с приходом Советского Союза ее запретили, а для Украины власти выбрали гимн, из которого было ясно, что страна входит в СССР. Им стало произведение Павла Тычины "Живи, Україно, прекрасна і сильна". Но этот вариант так и не стал популярным среди украинцев.

24 августа 1991 года в Украине провозгласили независимость, а в январе 1992-го Указом Президии ВР было утверждено Государственный Гимн, которым стала песня "Ще не вмерла України і слава, і воля...".

30-летнюю историю активисты, власти и политики вели множество разговоров о внесении изменений в текст песни, а также появлялись и мысли о смене самой песни на другую с более позитивным посылом. Но, каким-то чудным образом "Ще не вмерла України і слава, і воля..." продолжает быть символом и вызывает слезы и чувство гордости при ее исполнении.

Читайте полную историю создания Гимна Украины на сайте Vogue.ua.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Когда лучше покинуть свой дом
Советы экспертов
Стоит знать
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Должен знать каждый
История спасения
Читать
Мода и война
Показ Jean Gritsfeldt в Берлине
Смотреть!
Бесплатно
Онлайн-консультация врача
Контакты
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Предсказание
Вопрос дня
Когда умрет Путин
Узнать!
Вместо Prada - бронежилет
Модель Лев Улесов ушел из моды в ВСУ. Как вам такие перемены?
Подробнее

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять