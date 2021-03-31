Инстаграмные локации Запорожья, которые стоит посетить. Не только загадочная Хортица!
Все, что нужно знать, планируя поездку в город
Мы продолжаем показывать самые эстетические локации Украины для фото. Вы уже узнали рекомендации о колоритных Черновцах, загадочной Умане и Мариуполе с подтекстом Гренландии. А сегодня расскажем об удивительных местах Запорожья, где вам стоит сделать фотосессию на память.
Но не фото едиными. Чтобы путешествие в город действительно было незабываемое – слушайте новый подкаст "Местные в курсе". Настя Бобкова, как всегда пригласила жителя города – Катю Макарову, чтобы узнать важное про туризм из первых уст. И она рассказала о популярных тревел-маршрутах, активностях на Днепре, местах на Хортице для посещения и возможные недостатки поездки.
Включайте подкаст и за 32 минуты узнайте ТОП-советы для планирования поездки.
И обратите внимание на самые лучшие локации Запорожье для нового фотоконтента в Instagram.
Беседку найдете на знаменитой Хортице (западного побережья острова), которая с 1935 года красуется на локации. Ее еще называют "Ласточкино гнездо". И это самое романтическое место на Хортице, потому лав стори у беседки – это уже традиция. Из нее вид на Днепр захватывает дыхание, а фотографии получаются с первого кадра.
Приходите на фотосессию во время путешествия и проверьте сами. Конечно, вечером кадры будут более впечатляющие, ибо закат солнца поспособствует.
Еще одна локация, куда стоит заглянуть – Вознесеновский парк, там находится популярный "Мост влюбленных". Еще его называют "Мостом тещи и свекрови". Светлые колонны с куполом и фонариками по периметру моста сделали его эстетическим.
Если увидите желающих сделать фото еще до вас, то не спешите называть их туристами, местные также любят это дело. Рекомендуем сюда прийти вечером, когда свет фонариков будет гореть и вы сможете сделать лучшее фото на фоне воды.
Не беседками и видовыми локациями единственными, посетите еще местный детский ботанический сад. Но на локацию можно зайти только с экскурсоводом, который и сможет вас пофотографировать при необходимости.
Экзотика и эксклюзив – это все о фауне, которая растет в саду. На 14,6 гектаров здесь "живет" около 4 тысяч растений, увидите кактусы, как с картинки, дерева цитрусов, розы и другие растения. Словом, место идеально подходит для инстаграмных фото, где флора преобладает в кадре. Подписчики оценят, поэтому выбирайте лук и повторите похожий образ, как на фото.
И не без фото с историческим бэкграундом после поездки в Запорожье. Рекомендуем вам и к Хортице добраться – комплексу "Запорожская Сечь", который в его северной части. Локация пронизана историей, гуляя ней вы встретите одетых казаков в тематических нарядях и ярмарки с сувенирами. И не без территориальной аутентичности, увидите монеты, предметы быта и оружие. Словом, где и с чем сделать фото у вас проблем не возникнет.
На острове рекомендуем посетить Музей истории запорожского казачества, историко-культурный комплекс "Запорожская Сечь" и Музей судоходства "Чайка".
Надеемся, вы сохранили себе варианты для фотографирования и уже послушали выпуск "Местные в курсе" из Запорожья. Если нет, сделайте это прямо сейчас на одной из наших платформ: Apple Podcasts, Google Podcast или SoundCloud.
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