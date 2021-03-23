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Инстаграмные локации Умани, которые стоит посетить: одна из них – таинственное подземелье!

Вчера, 21:49

Эстетические места, но для храбрых

В прошлый раз мы познакомили вас с инстаграмными локациями Мариуполя и колоритных Черновцов с мистической историей. Не только текстово, но и в формате подкаста вы узнали, как правильно распланировать поездки в города. А сегодня на очереди – Умань, город, который славится своим дендропарком "Софиевка" и знаком всем хасидской историей.

В новом подкасте "Местных в курсе" Настя Бобкова, как всегда пригласила жителя города. И сегодня – это Стас Прудко. Так как никто не знает локацию лучше, чем местный. Рассказали в выпуске о мистических легендах Умани, изюминке парка "Софиевка", водные развлечения города и локации, куда лучше не идти.

Словом, слушайте и планируйте поездку в Умань. В конце выпуска поймете, почему мы так уверенно мотивируем к трипу.

И о формате – "люди любят глазами" тоже не забыли, поэтому держите подборку самых инстаграмных мест Умани, которые стоит посетить.

Дендропарк "Софиевка"

А разве можно было начать подборку из другой локации? Конечно, нет. В "Софиевке" площадь около 180 гектаров, поверьте, там есть места, которые достойны внимания ваших подписчиков в Инстаграм.

Идея 1 – фото на фоне "Павильона Флоры"

Сделайте фото на фоне ставка и павильона! Выглядит эффектно, но это стандартное фото всех посетителей. А если хотите оригинальный вариант – арендуйте лодку и эффект "вау" получите гарантировано.

Идея для фото в парке
Идея для фото в парке
Фото: @ukraina_today

Идея для фото в парке
Идея для фото в парке
Фото: @vicky_ukraine

Конечно, это не гондола в канале Венеции или лодка в Амстердаме, но тоже со вкусом. А, знаете, настроение фото с "Павильона Флоры" и Амстердама все же похожи.

Амстердам
Амстердам
Фото: Pinterest

Идея 2 – фото возле фазанника

Так, аренда лодки ради фото – это только начало, потому что следующий "атрибут" – фазанник. Но здесь free ticket, поэтому не благодарите за идею. К 1856 году в нем держали фазанов, а за последние годы локация стала настолько популярной среди фотографов, что проо фазанов забыли.

Фазанник
Фазанник
Фото: @justwheelblog


Фазанник обшит дубовой, кленовой и десневой корой, что выглядит оригинально в кадре. А колонны из неотесанного дуба еще больше дополняют атмосферу. Если хотите, чтобы фото получилось со вкусом – одевайте светлую одежду. Только представьте: на фоне флора, "раритетный" фазанник впереди и вы сбоку него в белом луке – красота.

Идея 3 – "Долина великанов"

Это место славится своими великанскими камнями, которые обросли мхом. Всем хочется на них залезть, почувствовать их мощь и вернуться на землю, но только с фото.

"Долина Великанов"
"Долина Великанов"
Фото: Wikipedia

Здесь можно сыграть в похожую игру, как возле фазанника с белым луком. Кстати, здесь часто лав стори делают! И вы попробуйте, получится похоже, как на фото.

Идея для фото
Идея для фото
Фото: Pinterest

К слову, говорят, что парк построен по сюжету гомеровских поэм. Это вам на заметку, если не знаете, как подписать одного из фото в Инстаграм.

Василианский монастырь

Если вам нравятся нетипичные фото, то вам в монастырь. И мы не шутим! Посетите экскурсию в подземелье Василианского монастыря – получите экстрим, классные фото и вашим фотографом может стать монах.

В случае, если придете сами и попросите экскурсовода сделать фото, потому что именно такой костюм они одевают, когда рассказывают исторические интересности локации.

Подземелья
Подземелья
Фото: risu.ua

Фото здесь выходят с привкусом прошлого, ибо локация "живет" с 1765 года. К слову, там температура 12 градусов, обратите на это внимание, если будете выбирать образ для фото.

"Жемчужина любви"

Это не просто локация, это местный Дубай с фонтанами, но в Умани. Здесь любят отдыхать местные, а туристы тем более. Локация вечером выглядит эффектнее, чем в день, потому что фонтаны сверкают разноцветной подсветкой и звучит музыка. Рекомендуем посетить локацию именно ночью, но не забывайте о сравнении с Дубаем, потому что людей, которые ждут включения фонтанов здесь не меньше.

Фонтан "Жемчужина любви"
Фонтан "Жемчужина любви"
Фото: "Жемчужина любви"

Надеемся, вы сохранили себе варианты фото и идете, или уже послушали выпуск "Местных в курсе" из Умани. Если нет, то сделайте это прямо сейчас на одной из наших платформ: Apple Podcasts, Google Podcast или SoundCloud.

Ранее мы рассказывали про любимый коктейль "блондинки в законе".

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Источники: risu.ua , @justwheelblog , @vicky_ukraine , @ukraina_today , "Жемчужина любви"
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