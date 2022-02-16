Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 #UAразом Ринат Ахметов в Мариуполе Ринат Ахметов в Мариуполе Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 🎤 Alina Pash отказалась от Евровидения
Поиск на segodnya.ua

Цены - космос!

Аферист из Tinder

Все о 8 Марта

- 10 кг: WOW диета

Шок-отдых в Буковеле

Мотивация жить
СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

Хотите тысячи лайков в Instagram? Эксперт показал 7 фотозон Буковеля для легендарных фото

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
16 февраля, 15:18
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Эстетическим фото в социальных сетях и комментариям "Вау!" от друзей быть

Высокий сезон 2022 года в Буковеле продлится до 17 марта. Тысячи туристов из Украины и мира еще посетят горнолыжный курорт. Ни одна поездка не обойдется без атмосферных фото. Мы с турагентом Юлией Голиковой, расскажем о ТОП-7 локациях для фото, которые наберут тысячи лайков в Instagram. Устройте буковельский фототур и сделайте фотографии, которые будут конкурировать с блогерскими снимками.

Реклама

1 – этнопарк "Гуцул Ленд"

Комплекс "Гуцул Ленд", где есть контактный зоопарк под открытым небом, арт-галерея "Скрыня" и инсталляции, отражающие традиции и историю украинского народа, не обходят блогеры. Здесь побывали София Стужук, Саша Бо, Игорь Пустовит и другие. Ведь локации для эстетических фотографий на территории везде. Но среди десяток мест, отметим ТОП-3 для удачной фотосессии.

Первое – подвесной мост с лампочками, мерцающими ночью. Делайте фото, когда стемнеет, чтобы передать атмосферу сказочного места.

Реклама

Самые высокие качели Украины – это следующее место, где вы захотите сделать фото.

/ Фото: пресс-служба

Стилизованная платками стена в одной из избушек при этнопарке – следующая эстетическая локация. Кстати, туристы могут взять на выбор платок и задействовать его во время фотосессии, надев на себя.

Реклама

Вход в этнопарк платный: за билет для взрослого заплатите 250 гривен, дети до 6 лет проходят бесплатно, а льготный билет для ветеранов АТО или пенсионеров стоит 200 гривен.

2 – смотровая площадка возле ресторана Panorama Lounge 2

Туристы поднимаются к ресторану Panorama Lounge 2 не только ради вкусной еды, но и пейзажа. Одни наслаждаются им, сидя внутри заведения, потому что панорамные окна способствуют эстетическому фото.

Другие – остаются на площадке рядом с заведением и наблюдаются за природой Буковеля, ведь видны почти весь курорт.

3 – гора Довга в Буковеле

Гора Довга возвышается на 1371 метрах. Пешком сюда не дойти, даже если вы сильно любите фотографироваться для Instagram. На нее доберутся только лыжники и сноубордисты.

Почему здесь любят делать фото? Все просто: это самая высокая точка Буковеля с миловидной трассой для спуска. Сделайте фото на ней – получите немало комплиментов от друзей в социальных сетях.

4 – смотровая площадка Jägermeister

В 2021 году в Буковеле появилась новая любимая локация для фото – это смотровая площадка Jägermeister. Особенность места – подвесные качели, из которых видны горы Петрос и Говерла. Люди приходят сюда, чтобы протестировать лаундж-зону и насладиться видом. Сюда можно дойти ногами, а не только катаясь на лыжах или сноуборде.

5 – мост рядом с центральной ярмаркой в Буковеле

Туристы приезжают в Буковель не только со всей Украины, но и мира. Их отпуск не обходится без шопинга на местной ярмарке, рядом с которой есть инстаграмный мост. Он увешен лампочками, которые включают вечером, поэтому туристы после закупок не ленятся делать фото.

6 – буковельские чаны

Релакс в чанах – это не только об отдыхе, но и красивых фото. Туристы в Буковеле знают, что протестовать местный чан хотя бы раз во время отпуска – must do. Вы вернетесь после купания в чане не только с приятными воспоминаниями, но и эстетическими фотографиями. Главное – это не прогадать с чаном.

/ Фото: пресс-служба

7 – дорога от села Яблуниця до Буковеля

Путешественники привыкли делать дебютные фотографии по дороге в Буковель. Первые мысли у них появляются, когда они проезжают село Яблуниця. Туристы устраивают фотосессию посреди дороги на фоне красивой природы.

/ Фото: пресс-служба

Да, это эстетично, но и экстремально. Главное – быть внимательными во время фотосессии. Делайте фото, когда машин на трассе нет.

Узнайте также о запретах в Египте, которые нужно учесть туристам во время отдыха. Один из них вы игнорировали, потому что не знали об особенностях поведения местных.

Вам тоже будет интересно увидеть курьезные мемы о Буковеле, где отдыхает украинская элита.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Just do it
Полезный совет на сегодня
Что нельзя делать в Стамбуле
Узнать!
Doodle Сегодня
16 февраля. Фрэнсис Гальтон. Ровно 200 лет назад в этот день родился английский антрополог, психолог, социолог, метеоролог, изобретатель, прославившийся новаторскими исследованиями интеллекта...
История дня - за минуту
Женские истории
Невероятные победы над болезнью
Не сдавайся!
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Узнать!
Ukrainian Fashion Week
25 лет моды в Украине
Новый сезон
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Афиша
Концерты февраля
Посетить
Chief and love
Интересно увидеть лицо девушки Эктора Хименса-Браво?
Больше об Экторе
Здорово
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
14 — 20 февраля
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять