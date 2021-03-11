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Havana Club специально создал ром для поколения Z

Сегодня, 14:30

Прайс одной бутылки – 850 гривен

Бренд рома Havana Club впервые создал напиток с акцентом на аудиторию поколения Z, об этом пишет The Drinks Business. Но креаторы отмечают, что одновременно Havana Club Cuban Spiced и для других поклонников алкоголя. И также уверены, что гендерно нейтральный вид бутылки будет выделяться на полках магазинов.

Havana Club Cuban Spiced
Havana Club Cuban Spiced
Фото: скриншот

В роме для поколения Z объединили ароматы сладкой ванили, специй, жареного кокоса, свежего ананаса и сделали его вкус выразительным.

Прайс за 1 бутылку – ориентировочно 850 гривен.

Напомним, что недавно мы рассказали о первой текиле, которую сделали из ягод можжевельника, а также об алкогольных коктейлях для худеющих.

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