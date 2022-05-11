В какой университет быстрее поступить, где отправляют на практику в ведущие компании мира и о других преимуществах двух типов учреждений высшего образования

Государственные VS частные университеты: где лучше учиться, чтобы найти хорошую работу / Фото: Коллаж: Сегодня

Будущие студенты после переезда за границу задумались о выборе между частными и государственными университетами. Количество частных заведений там больше, по сравнению с Украиной. Но в какое образовательное учреждение лучше поступать? О преимуществах обучения в двух типах университетов рассказали в Instagram образовательного центра Yes Сenter.

Преимущества государственных университетов

Бесплатное обучение

Значительный аргумент для студентов из Украины. Но платить все же придется студенческие взносы: от €100 до €1 000 каждый семестр.

Реклама

Имидж

В государственных университетах многовековая история и положительная репутация, проверенная годами. Когда работодатель видит упоминание одного из легендарных университетов в резюме, шансы получить работу мечты увеличиваются.

Развитая инфраструктура

Государственные учебные заведения – это огромные ухоженные территории со студенческими городками.

Реклама

Конкурсный отбор

Вступление происходит на основе конкурсного отбора, поэтому группа будет состоять из высокоинтеллектуальных студентов, мотивирующих друг друга на новые свершения. Среда пребывания будет влиять на прогресс, а полезные знакомства – пригодятся после выпуска из университета.

Преимущества частных университетов

Короткий срок вступления

В частных университетах все еще проходит набор студентов на июнь и июль. Если нужно поступить за границу срочно – это единственный возможный вариант.

Реагируют на новинки современности

Частные университеты более мобильные и самостоятельные, по сравнению с государственными. Обновить обучающую программу студентам для них не проблема. Они быстрее внедряют инновационные методики обучения и реагируют на изменения потребностей рынка труда, приспосабливая учебный процесс.

Реклама

Практика в приоритете

В частных учебных заведениях работают профессионалы своей сферы, читающие лекции и дополняющие сказанное реальными кейсами. А студенты дома не "зубрят" теорию, а делают собственные исследования индивидуально или в команде. Как результат – студенты становятся подготовленными специалистами.

Помощь в трудоустройстве

Сотрудничество с компаниями обеспечит студентам прохождение практики у лучших работодателей: BMW, Coca-Cola, Marriott и других.

Если нужен более бюджетный вариант и ты не спешишь с поступлением, у тебя есть хотя бы 1 год на подготовку — тебе подойдет государственный университет. Если тебе нужно как можно скорее поступить за границу на современную специальность с возможностью пройти практику – выбирай частный, – отмечают в образовательном центре Yes Сenter.

Узнайте, как присоединиться к бесплатным лекциям 30 Нобелевских лауреатов.