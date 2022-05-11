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Государственные VS частные университеты: где лучше учиться, чтобы найти хорошую работу

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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11 мая, 12:07
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В какой университет быстрее поступить, где отправляют на практику в ведущие компании мира и о других преимуществах двух типов учреждений высшего образования
Государственные VS частные университеты: где лучше учиться, чтобы найти хорошую работу
Государственные VS частные университеты: где лучше учиться, чтобы найти хорошую работу / Фото: Коллаж: Сегодня

Будущие студенты после переезда за границу задумались о выборе между частными и государственными университетами. Количество частных заведений там больше, по сравнению с Украиной. Но в какое образовательное учреждение лучше поступать? О преимуществах обучения в двух типах университетов рассказали в Instagram образовательного центра Yes Сenter.

Преимущества государственных университетов

  • Бесплатное обучение

Значительный аргумент для студентов из Украины. Но платить все же придется студенческие взносы: от €100 до €1 000 каждый семестр.

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  • Имидж

В государственных университетах многовековая история и положительная репутация, проверенная годами. Когда работодатель видит упоминание одного из легендарных университетов в резюме, шансы получить работу мечты увеличиваются.

  • Развитая инфраструктура

Государственные учебные заведения – это огромные ухоженные территории со студенческими городками.

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  • Конкурсный отбор

Вступление происходит на основе конкурсного отбора, поэтому группа будет состоять из высокоинтеллектуальных студентов, мотивирующих друг друга на новые свершения. Среда пребывания будет влиять на прогресс, а полезные знакомства – пригодятся после выпуска из университета.

Преимущества частных университетов

  • Короткий срок вступления

В частных университетах все еще проходит набор студентов на июнь и июль. Если нужно поступить за границу срочно – это единственный возможный вариант.

  • Реагируют на новинки современности

Частные университеты более мобильные и самостоятельные, по сравнению с государственными. Обновить обучающую программу студентам для них не проблема. Они быстрее внедряют инновационные методики обучения и реагируют на изменения потребностей рынка труда, приспосабливая учебный процесс.

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  • Практика в приоритете

В частных учебных заведениях работают профессионалы своей сферы, читающие лекции и дополняющие сказанное реальными кейсами. А студенты дома не "зубрят" теорию, а делают собственные исследования индивидуально или в команде. Как результат – студенты становятся подготовленными специалистами.

  • Помощь в трудоустройстве

Сотрудничество с компаниями обеспечит студентам прохождение практики у лучших работодателей: BMW, Coca-Cola, Marriott и других.

Если нужен более бюджетный вариант и ты не спешишь с поступлением, у тебя есть хотя бы 1 год на подготовку — тебе подойдет государственный университет. Если тебе нужно как можно скорее поступить за границу на современную специальность с возможностью пройти практику – выбирай частный, – отмечают в образовательном центре Yes Сenter.

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Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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