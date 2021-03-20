Гороскоп вечеринок на 20 марта: Близнецам в стиле "Большого Гэтсби", а Овнам – вечер 90-х
Но некоторые знаки зодиака останутся без вечеринки
Суббота – день, когда все хотят отдохнуть после сложной недели на вечеринке, перезагрузиться и еще получить незабываемые эмоции. И, чтобы не тратить время зря на выбор формата вечеринки и стилистики – читайте наш гороскоп вечеринок. Узнайте, что прогнозируют вам звезды в этот вечер.
И не забывайте о подарках в выходные, тешьте не только себя, но и ваших родных и друзей. Лучшими идеями мы поделились в нашем мартовском календаре.
Звезды рекомендуют вам провести вечер с родными. Поэтому устройте тематическую вечеринку в кругу самых дорогих людей. Тематику вечера выбирайте учитывая общие интересы. Один из удачных вариантов – вечеринка в стиле 90-х. Поэтому берите весь свой деним и соедините его с ярким верхом. И не забудьте про аксессуары.
Звезды говорят, что сегодня вы столкнетесь с агрессией в течение дня. Если это все же произойдет, то рекомендуем запланировать с друзьями караоке-вечеринку. С помощью караоке и любимых песен вы отвлечетесь и одновременно выплеснете негатив, который был в течение недели. И не без веселья, конечно.
Звезды прогнозируют вам сложный день, и чтобы в результате улучшить впечатление от субботы – устройте вечеринку в стиле "Великого Гэтсби". Выберите изысканный и элегантный костюм, который передает эпоху 20 века и сформируйте джазовый плейлист. Он будет сопровождать вас и гостей в течение вечера – с помощью музыкальных аккомпанементов перенесет в киноленту "Большого Гэтсби".
Звезды говорят, что ваш день пройдет не по плану. Но не стоит отчаиваться – устройте вечером вечеринку с друзьями в стиле сериала "Секс и город" с Кэрри Брэдшоу. "Космополитен" и разговоры с друзьями – то, что поможет отвлечься и психологически настроиться на новую неделю.
Звезды рекомендуют вам не сдерживать себя в амурных делах. Это означает одно: вечеринку с друзьями лучше перенести – устройте вечер для двоих в гавайском формате. И скорее ищите варианты бассейна, и доставайте купальники.
Субботний вечер видастся интересным. Звезды предлагают сделать выбор относительно стилистики костюма на вечеринку самостоятельно и устроить ее формата "Путешествие во времени". Вы можете выбрать костюм из любой эпохи и наслаждаться вечером в кругу друзей, которые будут иметь разные образы.
Плохие новости: звезды рекомендуют вам сегодня закрыть все дедлайны, которые "зависли" в течение недели. Вечеринки придется перенести, но вы можете побаловать себя бокалом веганского вина.
Звезды говорят, что вечером вам стоит заняться тем, что приносит удовольствие. Вспомните, какая из последних стилизованных вечеринок увиденных вами запала вам в душу больше всего. Если идея пришла – то реализуйте ее как можно скорее. И ищите костюмы и присылайте онлайн-приглашение друзьям.
Сегодня вам стоит забыть о классических вечеринках, где есть только барная стойка, вино и музыка, звучащая с телефона. Устройте с вашими друзьями костюмированное шоу с героями "Поттерианы". И выберите интересные алкогольные сочетания. Например, можете сделать коктейли с камбучи, или на основе ягод – "Жидкий коралл" о котором мы писали недавно.
Звезды говорят, что у вас день будет не из лучших. Но не важно, что произошло утром, если вечером у вас бомбезная вечеринка в стиле Hip-Hop. Именно ее звезды рекомендуют вам сделать. Поэтому скорее готовьте плейлист Eminem, Drake, 2Pac и других культовых исполнителей и приглашайте друзей.
В субботу вам стоит вернуться к классике – пижамным вечеринкам. Ищите свою лучшую пижаму и выбирайте подборку фильмов для просмотра. На этой вечеринке важна компания – сами не оставайтесь. Поэтому зовите друзей и насладитесь времяпрепровождением на максимум.
Звезды сегодня предлагают устроить вечеринку венецианского формата – маскарад. Ищите тематические маски и подбирайте колоритные костюмы. И, конечно, не забудьте о приготовлении вкусных коктейлей, например, на основе игристого.
Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака.
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