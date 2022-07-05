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Главный фестиваль лета Atlas состоится, но в новом формате (детали)

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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5 июля, 16:29
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Слоган мероприятия – "Раша гудбай", а формат – адаптирован к военному положению
Atlas Online-2022 - детали
Atlas Online-2022 - детали / Фото: Коллаж: Сегодня

Киевский фестиваль Atlas в 2021 году посетило более 600 тыс. человек.Гости запомнили эффектные выходы звезд на сцене: Тины Кароль, Верки Сердючки, группы Go_A и других. Из-за полномасштабной войны в 2022-м, проведение мероприятия в типичном формате отменили, сообщив об этом 3 июня. 5 июля на странице фестиваля в Instagram написали, что он все же состоится, но онлайн.

Поклонники мероприятия смогут посетить Atlas Online, не выходя из дома и пережить невероятные фестивальные эмоции. Он состоится 10 июля в 18:00 на YouTube канале Atlas Festival.

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Atlas всегда остается фестивалем твоего лета, просто в этом году онлайн. 10 июля в 18:00 мы встретимся на Atlas Online — #рашагудбай, чтобы вспомнить те же фестивальные эмоции, – написали на странице в Instagram.

Организаторы обещают крутых артистов на Atlas Online. Имена звезд не сообщили, оставив в секрете. Ведущими будут трое украинских комиков, которых называют "Львы на джипе".

Будут крутые ведущие, любимые артисты в гостях и выступления музыкантов, а еще благотворительный аукцион и розыгрыш уникальных подарков! – написали на странице в Instagram.

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Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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