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Где встретить Порошенко: лакшери-отель в Лондоне – реальные отзывы гостей (фото)

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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30 июня, 18:00
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Как факапил персонал одного из самых дорогих лондонских отелей – рассказываем
Где встретить Порошенко - лакшери-отель в Лондоне
Где встретить Порошенко - лакшери-отель в Лондоне / Фото: Коллаж: Сегодня

29 июня Порошенко отметился в 5* лакшери-отеле The Lanesborough. Его выбирают мировые звезды для отдыха: Арнольд Шварценеггер, Джонни Депп, Мадонна, Леонардо Ди Каприо и другие жили в хоромах стиля Регентства. Но гостиница может разочаровать, несмотря на цену самого бюджетного номера £1 250 (₴45 000, – ред.). Делимся реальными отзывами гостей с Google Maps и Booking.

Обслуживание разочаровало

Отношение персонала фешенебельной гостиницы к гостям, где останавливается Леонардо Ди Каприо и другие сливки общества, возмущает многих. Конечно, не у всех негативный опыт, но и без инцидентов не обошлось…

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Один из посетителей назвал обслуживание "ужасным", а опыт пребывания в отеле – "позорным". Он заказал чай, бутерброды и выпечку за £132, но еда была невкусной.

Обслуживание было ужасным. Ни разу ко мне не пришли и не спросили: "Что-то нужно?". У них совсем не хватало персонала. Я заплатил много за средний чай, которого с нетерпением ждал. Я пошел в The Dorchester днем, и это было прекрасно – отдельный класс. Я никогда не вернусь в The Lanesborough и не буду обманутым. Позорный опыт. 132 фунта без учета обслуживания за обычные бутерброды, которые я мог приготовить дома, чай без добавок и выпечку, которая должна выглядеть лучше, а не так, будто она из пекарни на Marylebone High street, – написал посетитель.

Еда при отеле – еще одна игра в рулетку

После обеда в ресторане при отеле в другого посетителя одно на уме – McDonald’s . И вот почему.

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Официанты постоянно грубили, путали заказы, подавали холодную еду, мне приходилось просить тарелки и столовые приборы дважды, потом слонялись вокруг меня, пока я не оплатил счет. Лучше обслуживание и качество еды в MacDonalds!, – написал гость.

Один из посетителей заказал салат "Цезарь" с анчоусами. Но повар забыл их добавить. Как результат: мужчина заплатил за порцию полную сумму, а персонал и не извинился за неправильный заказ.

Имел худший опыт обслуживания клиентов и худший салат "Цезарь" в Lanesborough. Очевидно, что в салат "Цезарь" добавляют анчоусы, и меня спросили, хочу ли я их, я ответил, что хочу. Я также спросил, могу ли я добавить авокадо. Салат принесли с добавленным авокадо, но без анчоусов. С меня взыскали смешную сумму за салат и не извинились за неправильный заказ, – рассказал клиент.

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Другому гостю принесли несвежие кексы на послеобеденном чаепитии за £75. Еще и бутерброд с куском фольги внутри попался…

Пришел на послеобеденный чай и в своем бутерброде нашел небольшой кусочек алюминиевой бумаги (я предполагаю, что это бумага из сливочного сыра?). Неуверен, но точно не то, что я хотел бы проглотить… Кексы тоже были очень сухими. 75 фунтов за одного абсолютно не стоили этого, – признался гость.

Читайте также: Порошенко был замечен в Лондоне 6 июня: журналист рассказал о деталях (фото).

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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