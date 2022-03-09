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Более 5 тысяч вакансий: где украинцам искать работу в Европе

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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9 марта, 09:00
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В это тяжелое время украинцы ищут возможности начать снова работать. Рассказываем о крутой инициативе наших соотечественников, которые решили помочь
Как найти работу украинцам в военное время
Как найти работу украинцам в военное время / Фото: Коллаж: Сегодня

Во время войны, которую развязала Россия, почти двум миллионам украинцам пришлось покинуть свои дома и отправиться в другие регионы и страны в поисках безопасности. После поисков жилья и пищи встал вопрос – как дальше жить и за что. Нашим соотечественникам приходиться искать новую работу, чтобы обеспечить себя и свою семью.

Чтобы поддержать людей и облегчить эти поиски, украинские предприниматели Иван Кычатый и и Никита Оверчик запустили в Германии некоммерческую платформу UA Talents. С помощью этого сервиса украинцы смогут найти работу.

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К проекту уже присоединилась самое большое технологичное сообщество для мигрантов 2hearts.

На платформе UA Talents уже размещено более 5 тысяч вакансий. Среди компаний, которые поддержали инициативу – Meta, Bolt, Axel Springer Verlag, Zalando, StepStone.

Украинцы смогут найти вакансии как в технологичном секторе, так и в других направлениях, есть возможность и дистанционной работы за границей, а также и в Украине.

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Работодатели могут бесплатно регистрироваться на UA Talents, чтобы найти нужных работников.

Так как платформа работает на волонтерских началах, поддержать ее развитие можно финансово. Организаторы обещают, что перечислят средства на потребности украинцев.

Читайте также: Как легко найти жилье беженцам в Европе – 6 сайтов

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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Глава Гостомельской громады Прилипко Юрий Ильич до последнего оставался со своими земляками. Он погиб, раздавая под пулями и снарядами хлеб и лекарства. Умер за громаду, умер за Гостомель, умер как герой… Вечная память!

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