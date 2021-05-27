Где покататься на роликах в Киеве: список классных мест

И не только платные, но и бесплатные локации для удачной езды

Недавно мы порадовали любителей ездить на велосипедах ТОП-местами столицы, а сегодня приготовили лучшие локации для поклонников роликов. Пока Киев не в "красной зоне", надо проводиться время активно и с пользой. Читайте подборку, выбирайте местность и скорее на ролики.

Бесплатные места

Начнем с местностей, где катание на роликах бесплатное. Согласитесь, что в теплый сезон ездить в помещении – не тот кайф. А вот под солнцем исследовать улочки Киева – это отдельный вид релаксации, который поймут только преданные роллеры.

Труханов остров

Велосипедисты знают, что Труханов остров, который является сердцем Киева, стоит внимания! Роллерам его также рекомендуем, потому что равнинный ландшафт способствует идеальной езде. На площади около 450 гектаров вы найдете "свою" дорогу для катания.

Труханов остров Фото: Facebook

ВДНХ

Национальный комплекс "Экспоцентр Украины" – вечная классика, как для велосипедистов так и роллеров. Сюда часто приезжают со всех уголков столицы, так как асфальт удобный для катания и во время езды можно наслаждаться природой вокруг. Почему бы и вам не попробовать?

Мариинский парк

Если выберете локацию Мариинского парка для катания на роликах, то сможете не только насладиться хобби, но и атмосферой. Разве это не прекрасно? Во время поездки вас будут сопровождать липы, клены, каштаны с историей и фонтаны. И, конечно, гости города и туристы, которые любят здесь проводить время. Рекомендуем также покататься возле "Летнего театра", который недалеко от парка.

Городской сад Фото: facebook.com

КПИ им. Игоря Сикорского

Идеально ровный асфальт найдете также на пешеходной зоне территории КПИ им. Игоря Сикорского. Там можно устроить гонки на роликах с друзьями, потому что местность способствует. Но выбирайте подходящее время, чтобы не застать наплыв студентов и прохожих в час пик.

Платные места

Аналог езды на роликах на свежем воздухе – закрытые платные роллердромы. В холодное время года они идеальное решение для любителей поездить. Потому планировать катание в снег, или осенний дождь с холодным ветром – не вариант. Эти места также сохраните сейчас, потому что летом погода непредсказуема.

ТРЦ "Блокбастер"

Роллердром на локации является одним из самых популярных в Киеве и занимает площадь ориентировочно 1000 квадратных метров. Разве это не мечта преданного ценителя спорта? Здесь можно хорошо разогнаться и насладиться ездой. Но учтите, что на выходных здесь людно.

Цена безлимитного билета с роликами от 80 до 100 гривен. Если вы приходите со своими роликами, то оплачиваете на 30 гривен меньше от указанной суммы.

Время работы: с 12:00 (в выходные с 10:00) до 22:45 (с понедельника по четверг до 21:45).

ТРЦ ART Mall

Если вы еще не научились ездить на роликах, то мы нашли безопасное место для вашего старта. Потому что на этом роллердроме есть специальное покрытие, которое смягчит падение. Площадь локации – 1100 кв.м., поэтому улучшить и научиться катанию вам здесь есть где!

Лучшие роллердромы в Киеве Фото: Depositphotos

Цена безлимитного билета с арендой роликов от 100 до 120 гривен. Если хотите перестраховать себя наколенниками и шлемом, то доплатите еще 50 гривен.

Время работы: с 10:00 до 20:30.

ТРЦ "Караван"

Еще один популярный роллердром находится в "Караване". Любители роликов знают, что это место стоит внимания, потому что просторная локация способствует идеальной езде. Почему бы и вам не попробовать?

Аренда роликов с входным безлимитным билетом стоит от 100 до 120 гривен.

Цена входного безлимитного билета без роликов: 70 гривен.

Время работы: с 10:00 до 22:00.

ТЦ "Променада центр"

На этом роллердроме любители экстрима могут почувствовать максимальное наслаждение ездой. Потому что здесь есть не только идеальная площадь, но и экстремальные конструкции для практики. Учтите еще здешнее покрытие, которое смягчает удары, потому что его разрабатывали специально для роллерхокею.

Цена входного безлимитного билета с арендой роликов от 100 до 120 гривен.

Время работы: с 11:00 до 21:00.

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