Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 🔴 Бучанская резня 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua

Мемы о россиянах

Бейонсе на Оскаре

Весенняя аллергия

Платья на Грэмми

Украинцы в Польше

Зеленская о страхе
СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

Эмиграция в Португалию: как пересечь границу и получить статус временной защиты

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
6 апреля, 14:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Адаптируетесь в стране с легкостью, если воспользуетесь советами для эмигрантов
Эмиграция в Португалию: как пересечь границу и получить статус временной защиты
Эмиграция в Португалию: как пересечь границу и получить статус временной защиты / Фото: Коллаж: Сегодня

"Сегодня" продолжают рассказывать об эмиграции украинцев в разные страны мира. Вы знаете, как переехать без стресса в Норвегию и адаптироваться в стране. Как получить статус временной защиты в Португалии, без проблем найти работу и изучить португальский – расскажем в новом материале.

Пересечение границы

Украинцам для посещения Португалии необходим биометрический паспорт. Если документ утерян, подайте запрос на получение единого туристического документа (TVU) в посольство Португалии. Его предоставят беженцам в случае оправданной срочности. Для эмиграции с ребенком не требуется разрешение от второго родителя на выезд.

Реклама

Если вы будете лететь самолетом в Португалию, то заполните форму и при регистрации покажите отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации. Украинцам авиакомпания TAP предлагает бесплатные билеты на рейсы из Польши или Румынии в Португалию.

Преимущества временной защиты для украинцев

Украинцам на основании статуса о временной защите, предоставляют разрешение на проживание и идентификационные номера:

  • идентификационный номер налогоплательщика (NIF);
  • идентификационный номер социального страхования (NISS);
  • идентификационный номер Национальной Службы Здравоохранения (NUS).

/ Фото: Pexels

Реклама

Имея их, украинец будет пользоваться медицинскими услугами в государственных учреждениях, получит социальную защиту, право на образование и трудоустройство. Срок действия защиты – 12 месяцев с правом на продолжение, если война в Украине не закончится.

Получение временной защиты

Беженцы от 18 лет заполняют заявку на получение временной защиты на портале SEF for Ukraine. Если онлайн-способ не для вас, посетите Национальный центр поддержки интеграции мигрантов (CNAIM) в Лиссабоне, Порту или Фару, и заполните заявку оффлайн. Заявку для несовершеннолетних заполняют оффлайн в одной из 24 эксклюзивных служб SEF.

Поиск работы

Институт занятости и профессиональной подготовки (IEFP) создал платформу "Португалия для Украины", где работодатели опубликовали более 2 тыс. актуальных вакансий.

Реклама

Украинцам, которые в поиске работы, необходимо зарегистрироваться в любом отделении IEFP, заполнить онлайн-форму или отправить электронное письмо с запросом по адресу [email protected] После регистрации Институт занятости и профессиональной подготовки будет отправлять вам вакансии, которые могут заинтересовать.

/ Фото: Pexels

Получив статус о временной защите, украинцы откроют счет в любом банковском учреждении Португалии и смогут осуществлять предпринимательскую деятельность на территории страны.

Изучение португальского языка

Зарегистрируйтесь в Институте занятости и профессиональной подготовки (IEFP), чтобы получить доступ к сертифицированному обучению. Жмите по ссылке, чтобы посмотреть информацию о 117 курсах, которые доступны в 24 учебных центрах страны.

/ Фото: Pexels

Если требуется помощь в поиске курсов, свяжитесь с Верховным комиссариатом по вопросам миграции (ACM) через любой местный центр поддержки по вопросам интеграции мигрантов (CLAIM). Или с Офисом содействия изучению португальского языка, отправив письмо на почту [email protected] или позвонив на горячую линии для эмигрантов по телефону +351 218 106 191 (график от 9:00 до 19:00).

Подробнее об эмиграции в Португалию читайте на Vogue.ua.

Мы тоже рассказывали, как эмигрировать в Болгарию и жить в туристических отелях бесплатно.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Когда лучше покинуть свой дом
Советы экспертов
Стоит знать
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Должен знать каждый
История спасения
Читать
Мода и война
Показ Jean Gritsfeldt в Берлине
Смотреть!
Бесплатно
Онлайн-консультация врача
Контакты
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Предсказание
Вопрос дня
Когда умрет Путин
Узнать!
За кулисами в Бирмингеме
Как вам фото Джамалы со звездой из Spice Girls Эммой Ли Бантон?

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять