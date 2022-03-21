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Эмиграция в Латвию из Украины: правила въезда, поиск жилья и социальная помощь беженцам

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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21 марта, 18:13
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Что необходимо знать беженцам для переезда – в материале "Сегодня"
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Из-за агрессии России в Украине страну вынужденно покинули граждане для безопасности. Латвия – одна из стран, ставшая временным домом для многих украинцев. "Сегодня" расскажут о правилах въезда и поделятся важными ссылками, которые помогут беженцам найти работу, дом и социальную помощь в Латвии.

Что важно учесть перед пересечением границы?

Украинцы могут въехать в Латвию с биометрическим паспортом и без него. Если он отсутствует, беженец получит визу. Людям с паспортом не требуется виза в течение первых 90 дней. Паспорт вакцинации и ПЦР-тесты на COVID-19 не требуют.

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Беженцы из Украины имеют право подать документы на получение долгосрочной визы. Она предоставит возможность трудоустроиться или получить временное место жительства в Латвии.

Узнайте подробную персонализированную информацию о получении рабочей визы в Управлении по делам гражданства и миграции по телефонам: +371 67209422 и +371 67209400. График работы горячей линии: с понедельника по четверг с 8.30 до 16.00; в пятницу с 9.00 до 15.00.

Заполните заявку по ссылке за несколько дней до приезда в Латвию, если требуется финансовая помощь, временное жилье, одежда или еда. Волонтеры откликнутся на запрос и помогут.

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Куда обращаться беженцам за помощью?

Если вас интересует вопрос официального трудоустройства, юридическая и социальная поддержка, услуги переводчика и "плюшки" для беженцев из Украины в Латвии, звоните на горячую линию "Помощь украинцам в Латвии". Контакт: +371 27380380.

Как найти жилье?

Людям, которые спонтанно выехали из Украины и не успели найти временное жилье в одном из городов Латвии, необходимо сообщить об этом пограничным органам. Главное – не паниковать! Работники помогут найти жилье в Риге.

Если не хотите решать вопрос с жильем на границе – сохраняйте подборку 5 сервисов для поиска временного жилья:

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  • I can help host.
  • Host4Ukraine.
  • "Прихисток".
  • Shelter for Ukraine.
  • Ukraine Now.

Планируете остаться в Латвии длительный период? Воспользуйтесь сайтами для поиска жилья на длительный срок: City24.lv, SS.com, City Real Estate и Rent In Riga.

Людям, желающим найти жилье по минимальным ценам или заселиться бесплатно к местным, стоит заполнить форму по ссылке.

На каких сайтах искать работу?

Воспользуйтесь краудсорсинговой платформой Ukraine to Latvia, где размещают вакансии специально для беженцев из Украины. На сайте собраны вакансии от работодателей, где отсутствует требование о знании латышского языка (основной язык общения – английский или русский).

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Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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