Элтон Джон прервал выступление, увидев у зрителей сине-желтый флаг (видео)

Эпизод произошел на концерте исполнителя в Бристоле, в рамках прощального тура Элтона Джона

Элтон Джон прервал концерт из-за украинского флага. Коллаж "Сегодня"

Британский композитор и исполнитель Элтон Джон прервал свой концерт, увидев украинку, которая размахивала украинским флагом.

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

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Легендарный британский музыкант Элтон Джон собрал на своем концерте в рамках прощального тура в Бристоле (Англия) около 30 тысяч зрителей.

Элтон Джон, сидя за роялем на сцене, показал на украинскую поклонницу, а та в свою очередь высоко подняла флаг над головой. Остальные зрители начали громко аплодировать. В комментариях пользователи делятся эмоциями от увиденного. У кого то момент вызвал слезы, другие благодарят британца за поддержку нашей страны.

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Напомним, состояние здоровья Элтона Джона в последнее время заставляет его окружение и фанатов серьезно понервничать, ведь несколько месяцев назад певец перенес коронавирус.Как известно, долгое время Элтон Джон боролся с раком простаты и осложнениями после инфекции.