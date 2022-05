Елизавета II оценит: McDonald's удивил "королевским" сюрпризом по случаю платинового юбилея

Создали посуду для "королевских" трапез, а еще впервые в истории McDonald's пошли против правил

"Королевские" обновления в McDonald's / Фото: Коллаж: Сегодня

Великобритания готовится к празднованию 70-летия юбилея Елизаветы II на престоле. В локальных McDonald's страны подготовились – создали лимитированную серию фарфоровой посуды, сменили слоган бренда и джингл. Об этом пишет издание Mirror.

Лимитированная посуда

Фарфоровый набор для "королевских" трапез состоит из тарелки в виде упаковки для бургера "Биг Мак", коробки для картофеля фри и стакана для молочного коктейля.

Словом, когда будете есть из посуды, почувствуете себя королем или королевой. Протестировать новинку от McDonald's смогут не все. Серия лимитирована с символикой празднования платинового юбилея Елизаветы II.

"Королевские" обновления в McDonald's / Фото: Facebook / McDonald's

Новый слоган, джингл и название бургера

Посуда – это еще не все. В McDonald's впервые за историю бренда пошли против правил – обновили временно джингл. Для записи новой версии привлекли Королевский филармонический оркестр. Слоган тоже изменили: с "I'm lovin’ it" на "One's lovin’ it".

"Королевские" обновления в McDonald's / Фото: Facebook / McDonald's

В меню McDonald's обновили название бургера Quarter Pounder с сыром. Звучит новый нейминг по-королевски – Royale with Cheese.

