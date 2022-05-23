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Елена Зеленская рассказала, как помочь человеку после шокового состояния

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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23 мая, 16:20
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Как оказать первую помощь и куда звонить, если нужны квалифицированные специалисты – рассказываем
5 советов для первичной психологической поддержки
5 советов для первичной психологической поддержки / Фото: Коллаж: Сегодня

Психоневрологическое расстройство часто возникает после шокового состояния в людей. Елена Зеленская рассказала в Telegram-канале о первичной психологической поддержке украинцев с таким расстройством и как действовать. Проблема актуальна во время военного положения в Украине.

Взрослый человек или ребенок бродит сам на улице. Вид у него беспомощный и растерянный. Просит о помощи или наоборот не может говорить. Все это — признаки дезориентированности, психоневрологического расстройства, которое может возникнуть из-за шока. А пережившему обстрелы для этого иногда достаточно услышать майский гром, – отметила Елена Зеленская.

План "А" – 5 советов для первичной психологической поддержки

  • Установите контакт с человеком и проверьте его реакцию. Скажите взрослому: "Кивни, если меня слышишь", "Меня зовут (назовите свое имя). Как зовут тебя?". Адресуйте ребенку: "Как зовут твою маму, папу, брата?" или "Я сейчас сжимаю твою руку, сожми в ответ мою".
  • Скажите человеку, что он не один. К примеру: "Я здесь", "Я рядом", "Мы вместе".
  • Задействуйте интеллект. Обратитесь к человеку на имя и спросите, есть ли поблизости родные, какой сегодня день, число, месяц, где он живет.
  • Опишите человеку дальнейшие действия. Например, если неподалеку прогремел взрыв, спокойно скажите: "Рядом взорвался снаряд, нам нужно встать и идти в укрытие".
  • Если человек взрослый – пусть самостоятельно действует. Важно, чтобы он делал то, что ему по силам. Используйте вместо просьб повелительное наклонение. Спокойно скажите: "Налей себе воды и выпей", "Возьми ребенка за руку" и т.д.

План "Б" – поиск квалифицированной помощи

Квалифицировано помочь человеку, который находится в таком состоянии, способны врачи-психиатры или психологи. Вы можете предоставить первичную психологическую поддержку и помочь найти близких. Если не удается сделать это самостоятельно, сообщите полицию (номер 102) или скорую помощь (номер 103).

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Квалифицированную помощь также окажут по номерам: 0-800-50-02-02 (телефон доверия МВД) и 044-254-91-02 (колл-центр МВД).

Зеленская также рассказывала, как приютить ребенка, оставшегося без родителей.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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