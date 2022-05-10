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Еда в меню бесплатная: в Киеве откроют кофейню "Блинчики за донат" для поддержки горожан

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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10 мая, 15:30
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По желанию гости могут заплатить за блины. Вырученные деньги команда заведения будет отдавать на благотворительность
Новая кофейня в Киеве "Блинчики за донат" будет бесплатно кормить горожан
Новая кофейня в Киеве "Блинчики за донат" будет бесплатно кормить горожан / Фото: Коллаж: Сегодня

Ресторанный бизнес поддерживает не только ВСУ, но и украинцев во время войны. "Сегодня" рассказывали, что во Львове шеф-повар Евгений Клопотенко кормит бесплатно борщом в ресторане "Інші". В Киеве по инициативе фонда "Центр продовольственной защиты" откроют 11 мая кофейню с благотворительной целью – бесплатно накормить нуждающихся киевлян. Об этом сообщает Kyiv.media.

Если вы не можете заплатить, но хотите есть – вас накормят бесплатно блином с начинкой. Это основная цель заведения!

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Желающие могут отблагодарить кофейни за блин любой суммой. Полученные средства фонд направит на закупку продуктовых наборов и сырья для выпечки блинов с начинкой, которые будут отправлены нуждающимся.

Ищите кофейню на улице Большая Васильковская, 38. График работы: с 10:00 до 20:00.

Мы также рассказывали о реалиях львовского заведения, где ела Анджелина Джоли – честные отзывы клиентов.

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Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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