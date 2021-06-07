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Дождались! Группа Go_A стала хедлайнером фестиваля Atlas Weekend-2021

Сегодня, 18:08

Выступят артисты 11 июля. По отзывам Сети заметно, что анонс "реанимировал" объявленный до этого лайнап

Фото: instagram.com/go_a_band

Лайнап Atlas Weekend-2021 не перестает удивлять. Организаторы мероприятия сообщили, что группа Go_A вошла в список участников. Об этом написали на официальной странице в Facеbook .

Фото: скриншот

Легендарный Go_A, который недавно выступил на Евровидении стал новым участником Atlas Weekend Friends Edition. Их оставили на десерт: запланировали выступление на последний день фестиваля 11 июля.

В комментариях к анонсу заметно, что Сеть ждала этой новости. Если сравнить с предыдущими объявленными хедлайнерами, то он вызвал у потенциальных участников положительные эмоции и желание посетить мероприятие. И "реанимировал" впечатление от услышанных к этому времени звездах.

"За такие анонсы хоть десять меладзе приглашайте", – пишет один из пользователей.

Фото: скриншот

Потому что большинство артистов лайнапа откровенно захейтили в Сети, и назвали не форматом для мероприятия. В данный список вошли: Валерий Меладзе, которого слушает большинство женщин, Тина Кароль, которая будет выступать в бесплатные дни фестиваля и Верка Сердючка со своим бэндом. Кстати, последние "разрывали" сцену фестиваля еще в 2017 году.

Смотрите также выпуск новостей "Сегодня", где рассказывали о пути Go_A на Евровидении.

Недавно мы рассказывали о других артистах, которые вошли в лайнап Atlas Weekend-2021.

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