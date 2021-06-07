Дождались! Группа Go_A стала хедлайнером фестиваля Atlas Weekend-2021
Выступят артисты 11 июля. По отзывам Сети заметно, что анонс "реанимировал" объявленный до этого лайнап
Лайнап Atlas Weekend-2021 не перестает удивлять. Организаторы мероприятия сообщили, что группа Go_A вошла в список участников. Об этом написали на официальной странице в Facеbook .
Легендарный Go_A, который недавно выступил на Евровидении стал новым участником Atlas Weekend Friends Edition. Их оставили на десерт: запланировали выступление на последний день фестиваля 11 июля.
В комментариях к анонсу заметно, что Сеть ждала этой новости. Если сравнить с предыдущими объявленными хедлайнерами, то он вызвал у потенциальных участников положительные эмоции и желание посетить мероприятие. И "реанимировал" впечатление от услышанных к этому времени звездах.
"За такие анонсы хоть десять меладзе приглашайте", – пишет один из пользователей.
Потому что большинство артистов лайнапа откровенно захейтили в Сети, и назвали не форматом для мероприятия. В данный список вошли: Валерий Меладзе, которого слушает большинство женщин, Тина Кароль, которая будет выступать в бесплатные дни фестиваля и Верка Сердючка со своим бэндом. Кстати, последние "разрывали" сцену фестиваля еще в 2017 году.
Смотрите также выпуск новостей "Сегодня", где рассказывали о пути Go_A на Евровидении.
Недавно мы рассказывали о других артистах, которые вошли в лайнап Atlas Weekend-2021.
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