Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Домашний бармен: какие девайсы нужны, чтобы делать коктейли дома

Сегодня, 17:51

Всего 8 барменских "штук"

Если вы планируете делать коктейли дома, то знайте – одного бокала не хватит. Особенно, если вы еще с тех любителей барной культуры, практикующих в один день выпить "Маргариту", а в другой – попытаться повторить один из авторских коктейлей по рецептам из YouTube. Поэтому, вам нужен барменский инвентарь и коктейлям дома быть.

Не пугайтесь, их всего восемь. Конечно, можете и весь барменский арсенал собрать. Но для домашнего бара хватит и этого. Кстати, в конце статьи мы посчитали сколько ориентировочно надо потратить на все эти "штучки".

Шейкер

Но куда же без него, правда? С его помощью мы будем смешивать ингредиенты (грациозно, как в барах это делают бармены). Также он выполняет функцию охлаждения, так как добавляя лед в шейкер мы меняем температуру напитка. Рекомендуем вам выбрать шейкер коблер с фильтром, он будет удобен для использования дома.

Шейкер
Шейкер
Фото: Pinterest

Ориентировочная цена бюджетного – около 300 гривен.

Барная ложка

Надеемся, вы не собирались юзать обычную ложку из кухни. Выберите лучше специальную – с длинной спиральной ручкой, которой будет удобно перемешивать смесь и доставать до дна посуды. Найдете разную по длине – до 50 см, выбирайте ее, учитывая размер шейкера.

Барная ложка
Барная ложка
Фото: скриншот

Ориентировочная цена – 100 гривен.

Cтрейнер

Cтрейнером вы будете "отсеивать" крупные частицы из коктейля – фрукты, лед или пенку. Выбирайте исключительно хавторн-стрейнер – сито с пружиной. Потому что его конкурент, джулеп, менее практичный. Но говорят, если выбрал шейкер коблер, то и сито не пригодится.

Стрейнер
Стрейнер
Фото: 80 proof

Ориентировочная цена бюджетного – 150 гривен.

Джигер

В двух словах джигер – мерный стакан, который состоит из верхней и нижней частей различных объемов. С ним вам будет легко придерживаться пропорций от которых зависит конечный результат коктейля. Без этой "штуки" никак, конечно, если вы не собираетесь делать коктейль "на глаз". Потому что в каждой рецептуре важно соблюдать указанные пропорции.

Джигер
Джигер
Фото: tarkus.com

Ориентировочная цена бюджетного - 200 гривен.

Соковыжималка

Здесь все понятно! Некоторые коктейли не обходятся без свежевыжатого сока. Но если вы не хотите покупать електронную соковыжималку – выберите ручную, она бюджетней.

Cоковыжималка
Cоковыжималка
Фото: rozetka.com.ua

Цена – 130 гривен. А если хотите дороже, то обратите внимание на вариант с прессом – цена около 300 гривен.

Мадлер

Мадлер – это пестик. В народе сравнивают его с чеснокодавкой. Потому что бармены тоже давят продукты, но для коктейлей, например базилик. Вещь не обязательная, но рекомендуется. Обратите внимание, что карантин "затягивается" и вероятность остаться без открытого бара в городе – реальная. Поэтому "стартовый пакет" бармена дома вам пригодится.

Мадлер
Мадлер
Фото: скриншот

Ориентировочная цена бюджетного – 100 гривен.

Формы для льда

Без добавления льда коктейль – не коктейль. Поэтому запасайтесь им, потому что во время приготовления коктейлей льда надо побольше. А если хотите красивую подачу – приобретите ведерко с металлическими щипцами, или лопаткой.

Ориентировочная стоимость за 1 силиконовую форму – 50 гривен.

Файн-стрейнер

"Опять какое-то непонятное слово", – скажете вы, но по факту – это аналогичное домашнему маленькое сито. Вы можете именно его и приобрести, желательно, чтобы в нем были маленькие отверстия.

Cтрейнер
Cтрейнер
Фото: Pinterest

Ориентировочная цена бюджетного – 50 гривен.

Посчитаем затраты

Словом, в 1000 гривен мы не уложились, получилось 1080 гривен за домашний инвентарь бармена. Но это и не много, к примеру в баре вам придется лишь за 4-5 коктейлей заплатить такую ​​сумму. А дома вы будете пользоваться этой подборкой и улучшать свои барменские навыки.

Напомним, что недавно мы рассказали об алкогольных коктейлях для худеющих.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Ваши вкусовые рецепторы врут! Мы нашли самый необычный коктейль Киева Havana Club специально создал ром для поколения Z 10 вопросов к сомелье: фейки о вине, зарплата и алкоголь 24/7
коктейли бар алкогольные традиции No Stress
Источники: tarkus.com , 80 proof
Реклама

Новости партнеров

Как вкусно приготовить гречку: простой рецепт
Как вкусно приготовить гречку: простой рецепт
Брати Марії Яремчук розповіли, куди вона поділася
Брати Марії Яремчук розповіли, куди вона поділася
10 звезд, чью карьеру разрушила неудачная пластика
10 звезд, чью карьеру разрушила неудачная пластика
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко

Популярные статьи

Сегодня, 15:39Модно

Как чистить нубук: пошаговая инструкция

Сегодня, 14:25No Stress

5 трендовых заведений для отдыха в Одессе: выбор редакции

Сегодня, 14:06Events

Прощеное воскресенье-2021: традиции дня

Сегодня, 13:14Психо

Карта желаний на новолуние: как правильно сделать

Сегодня, 10:11Вкусно

Салаты из редиса: 3 весенних рецепта

Сегодня, 06:35Психо

Гороскоп на сегодня 12 марта: Овнам нельзя торопиться, а Тельцы смогут обрести любовь

Вчера, 19:16Вкусно

Как почистить гранат за 30 секунд: лайфхак

Вчера, 18:38Вкусно

Великий пост-2021: меню по дням на неделю

Вчера, 16:11Модно

Как чистить серебро: полезные советы

Вчера, 14:36Звездно

Гросу о комментариях Поляковой на шоу "Маска": "Я просто в шоке"

Вчера, 05:49Психо

Гороскоп на сегодня 11 марта: Козерогу нужно завершить все свои дела, а Водолея ждет успешный день

10 мартаВкусно

Как правильно тушить капусту: 5 рецептов

10 мартаВкусно

Постные блины на минеральной воде: 3 рецепта на Масленицу

10 мартаЗвездно

Экс-жену Андрея Богдана поймали с другим мужчиной, но это не Холостяк (фото)

9 мартаЗвездно

Сергей Притула уходит из украинского шоу, которое финансирует Россия

9 мартаВкусно

Как приготовить спаржу: 5 рецептов вкусных весенних блюд

Новости партнеров

Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
Простой и быстрый салат из пекинской капусты
Простой и быстрый салат из пекинской капусты
Жасмин Тукс опубликовала абсолютно обнаженные фото
Жасмин Тукс опубликовала абсолютно обнаженные фото
Звезда сериала "Сваты" впервые показала своего супруга
Звезда сериала "Сваты" впервые показала своего супруга
Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними — 13-14 березня
Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними — 13-14 березня
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд
56-летняя Маша Распутина показала фигуру в крохотном бикини
56-летняя Маша Распутина показала фигуру в крохотном бикини
Павел Зибров удивил фото без усов: поклонники не узнали певца
Павел Зибров удивил фото без усов: поклонники не узнали певца

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять