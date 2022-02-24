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Должны быть в тревожном чемоданчике: ТОП-5 продуктов для длительного хранения

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24 февраля, 17:39
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Учтите список продуктов, чтобы обеспечить себя и родных пищей в стрессовых ситуациях
/ Фото: pexels.com

О первом дне войны в Украине, которая началась 24 февраля, говорит весь мир. Украинцам нужно объединяться, оставаться дома, верить в украинскую армию и мониторить новости, чтобы быть в курсе происходящего. Мы недавно рассказывали о важнейших правилах, которые нужно учесть каждому. Сегодня узнаете о 5 продуктах для длительного хранения, которые дополнят арсенал вашего тревожного чемодана.

Крупа быстрого приготовления

Находка – это крупа, которая готовится за считанные минуты. Ее срок годности до 12 месяцев. Покупайте: овсянку, кус-кус, булгур, пшено или другую крупу.

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Сухофрукты

Купите сухофрукты вместо десерта, которые в негерметичной упаковке и при комнатной температуре могут храниться до 1 года. Срок зависит от температуры воздуха. Чем выше температура, тем более короткий срок годности. Среди них: изюм, манго, банан, курага и другие. Кстати, употребление изюма положительно влияет на нервную систему, которую нужно беречь во время войны.

Консервы

Мясные консервы хранятся до 5 лет. При условии, что покупатель соблюдает требования хранения, прописанные на упаковке. Идеальный вариант – взять несколько штук и поставить в тревожный чемодан. Овощные консервы тоже входят в список must have. Чего только стоит консервированная фасоль, которая может храниться от 2 до 5 лет.

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Орехи

Купите ассорти орехов и положите в тревожный чемоданчик. Они питательны и могут заменить полноценный прием пищи. Фундук в скорлупе хранится до 12 месяцев, миндаль – до 6 месяцев, арахис в скорлупе – до 12 месяцев, а грецкий орех – до 1,5 года.

Учтите, что срок годности орехов зависит от особенностей их приготовления.

Черный шоколад

Плитку натурального черного шоколада можно хранить около года, а молочный шоколад вдвое меньше. Употребление не менее 45 г шоколада (с содержанием 70-85% какао) в день минимизирует риски сердечно-сосудистого заболевания и инфаркта. Антиоксиданты флавоноиды на растительной основе, содержащиеся в какао, снижают давление и уровень холестерина в крови.

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Напомним, что психологи бесплатно будут консультировать семьи военных. Куда обращаться.

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