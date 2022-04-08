Дмитрий Комаров рассказал, как вести себя на освобожденных территориях

К сожалению, это инструкции, которые должен знать каждый житель ранее оккупированных территорий. Читайте в материале советы журналиста

Людям, которые хотят вернутся домой, нужно быть предельно осторожными / Фото: Коллаж: Сегодня

Совсем недавно украинские военные освободили Киевскую область от российских оккупантов. Ранее мы рассказывали, почему не стоит спешить возвращаться и как преодолеть тоску по родному дому.

Известный телеведущий Дмитрий Комаров в своих соцсетях рассказал, какие правила безопасности стоит соблюдать, если вы все же вернулись на освобожденную территорию.

Реклама

Русские при отходе очень многое заминировали. Леса и парки, газоны, квартиры, дома, офисы, двери, подвалы, оружие, машины. Даже трупы. Сегодня спецотряд Патрульной Полиции разминировали дом, в который завтра возвращаются дети. Внимательный сосед зашел в хату и заметил гранату, местная женщина увидела полицию и попросила помочь, – написал Комаров в своем посте в Instagram.

Дмитрий обращает внимание, что даже зная о минирование, очень тяжело сразу заметить опасный участок. Оккупанты очень хорошо замаскировали ловушки. Достаточно просто зацепить ногой, случайно задеть... Взрыв происходит через 3-4 секунды, а разлет осколков на 200 метров.

Дмитрий Комаров показал обезвреженную гранату, найденную в доме в Киевской области / Фото: instagram.com/komarovmir

Правила поведения на территориях, где были войска РФ

Входите в дом или квартиру только после проверки специалистами. Смотрите под ноги, контролируя каждый шаг. Растяжки могут быть на уровне ног и груди. Очень осторожно особенно стоит быть в темных помещениях: кладовых, подвалах, чердаках, подземных паркингах и гаражах, ванных...

В доме или квартире не открывайте двери и окна без предварительного осмотра.

Взрывоопасные ловушки могут быть на траве. Не трогайте сомнительные предметы.

Не подходите и не трогайте технику, которую бросили оккупанты: танки, БТР, БМП и др.

Расскажите детям, что такое мины и какие могут быть последствия. Малыши любят все поднимать и смотреть. Помните, для детей территории, где была русская армия, ещё долго будут особенно опасными. Они ни в коем случае не должны хватать руками всё подряд.

Помните, гулять в парках и лесах вблизи зоны боевых действий до официальной информации о разминировании – запрещено. Если же у вас есть необходимость, ходите только по тропинкам с предельной внимательностью.

Читайте историю журналистки Евгении Бобрык, которая дважды пыталась спастись из Бучи.