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Для вакцинированных от COVID-19 – бесплатное пиво! В Америке начала действовать новая инициатива

Сегодня, 14:26

Напиток можно получить только один и после опубликованного фото в социальной сети с пластырем после вакцинации и хэштегом #shotforsam

Американская пивоварня Samuel Adams Boston Brewery ввела инициативу одного бесплатного пива, чтобы увеличить количество посетителей в пабах и ресторанах во время пандемии. Об этом они сообщили на своем официальном сайте .

Фото: Instagram: Samuel Adams Boston Brewery

Чтобы получить пиво, участник акции должен вакцинироваться от коронавируса, опубликовать фото в Twitter или Instagram с пластырем на руке или стикером, который аргументирует вакцинацию (его дают в местных больницах). И главное – обозначить хэштегом #shotforsam публикацию. Показывать медицинскую карточку прививки запрещено для защиты персональных данных. Если правила выполнено, то Samuel Adams Boston Brewery отправит участнику 7 долларов на приложение Cash.

Инициатива актуальна для участия всем жителям США с 21 года. Акция будет действовать до 15 мая, или до максимального количества участников в 10 тысяч заявок, которые выполнят условия.

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Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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Источник: Instagram: Samuel Adams Boston Brewery
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