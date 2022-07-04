Даша Квиткова откровенно о Швейцарии – "Не скажу, что я прям в восторге" (фото)

Молодая мама сравнила Цюрих с одним из украинских городов, назвав своего фаворита

Даша Квиткова откровенно о Швейцарии / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцы продолжают переезжать за границу из-за агрессии РФ. Даша Квиткова (жена телеведущего Никиты Добрынина, – ред) временно находится с сыном в швейцарском городе Цюрих. Девушка в Insta-сторис рассказала первые впечатления от пребывания.

Один из самых комфортных городов мира для проживания – Цюрих. Даша ожидала большего от него, намекнув, что его перехваливают и путешественники по приезду в очередной раз понимают смысл мема "Ожидание и реальность".

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Не скажу, что я прям в восторге от Цюриха. Мне даже показалось, что этот город просто превозносят, поэтому ты приезжаешь сюда и думаешь получить: ваааау эффект, – написала Даша Квиткова.

/ Фото: скриншот

Находясь в Цюрихе, она назвала его типичным "европейским" городом, не заметив чего-то особенного. Украинский Львов для нее красивее!

Но это просто город. Такой же европейский, как и все города. Львов наш где-то красивее, – написала Даша Квиткова.

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