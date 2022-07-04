Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚔ Наступление на Луганщине 📢 Ракетные обстрелы 📺 Пояснює Панюта Работа во время войны Работа во время войны

I love Ukraine

Что с Путиным

Диана VS зумеры

Как пить воду летом

Куда пойти в Киеве

Босоножки на лето
СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

Даша Квиткова откровенно о Швейцарии – "Не скажу, что я прям в восторге" (фото)

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
4 июля, 16:58
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Молодая мама сравнила Цюрих с одним из украинских городов, назвав своего фаворита
Даша Квиткова откровенно о Швейцарии
Даша Квиткова откровенно о Швейцарии / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцы продолжают переезжать за границу из-за агрессии РФ. Даша Квиткова (жена телеведущего Никиты Добрынина, – ред) временно находится с сыном в швейцарском городе Цюрих. Девушка в Insta-сторис рассказала первые впечатления от пребывания.

Один из самых комфортных городов мира для проживания – Цюрих. Даша ожидала большего от него, намекнув, что его перехваливают и путешественники по приезду в очередной раз понимают смысл мема "Ожидание и реальность".

Реклама

Не скажу, что я прям в восторге от Цюриха. Мне даже показалось, что этот город просто превозносят, поэтому ты приезжаешь сюда и думаешь получить: ваааау эффект, – написала Даша Квиткова.

/ Фото: скриншот

Находясь в Цюрихе, она назвала его типичным "европейским" городом, не заметив чего-то особенного. Украинский Львов для нее красивее!

Но это просто город. Такой же европейский, как и все города. Львов наш где-то красивее, – написала Даша Квиткова.

Недавно Екатерина Кухар рассказала, как "обойти" сложности во Франции после переезда.

Реклама

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
МЕД-ФРОНТ
Война с редкими болезнями
Истории пациентов
Модно
Идеи нейл-дизайна
Маникюр на лето 2022
Маникюр на лето 2022
Маникюр на лето 2022
Маникюр на лето 2022
Маникюр на лето 2022
Маникюр на лето 2022
Маникюр на лето 2022
Маникюр на лето 2022
Маникюр на лето 2022
Маникюр на лето 2022
1 /2
Больше вариантов
Цитата дня

Наш сын хочет быть солдатом

Цитата на segodnya.ua
Елена Зеленская Первая леди Украины
Читать интервью
Instagram недели
Аккаунт про супергероев современности — ВСУ
Подписаться
Смотреть фото
Сохранить в закладки
Haute Couture
Расписание Fashion Weeks

Париж. Франция

3 – 7 июля

Париж. Франция

Маями. США

14 – 21 июля

Маями. США

Нью-Йорк. США

9 – 14 сентября

Нью-Йорк. США

Лондон. Англия

16 – 20 сентября

Лондон. Англия

Милан. Италия

20 – 26 сентября

Милан. Италия
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Продукты исключительной полезности
Украинские суперфуды
Узнать
Как помочь животным в 30-граднусную жару
Лайфхак недели
Советы ветеринара

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять