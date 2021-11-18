Life
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Анатомия "Вагнергейта" 💸 Тысяча Зеленского Отбор на ЧМ-2022 Отбор на ЧМ-2022 💡 Большое обновление сетей

Black Friday 2021

Стиль Кэрри

Крутые фото на смартфон

Шоу "Маска"-2

Новый год 2022

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

Что важно знать перед поездкой на отдых в Испанию осенью – личный опыт

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
18 ноября, 14:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Что интересного можно посетить в Андалусии, какие нюансы учесть при перелете, во сколько обойдется еда, жилье и развлечения – подробности в материале
Отдыхая в испанской Андалусии стоит посетить Малагу, пляжи города Нерха и покататься по побережью
Отдыхая в испанской Андалусии стоит посетить Малагу, пляжи города Нерха и покататься по побережью / Фото: Светлана Евсеева

Андалусия – это испанская автономия, куда стоит ехать именно в середине осени за ласковым солнцем, дешевыми фруктами и вином, неспешным "валянием" на чистых пляжах и созерцанием потрясающей архитектуры.

Это Родина Пабло Пикассо, Антонио Бандераса и самый теплый район Испании (да и всей Европы, говорят), чарующих пляжей, арабских башен, восхитительных кафедральных соборов, свежей рыбы и вина. Жаль, что у меня не Xiaomi 11Т, а то устроила бы настоящую фотоохоту.

Реклама

Андалусия – самый теплый регион в Испании, где даже в ноябре можно загорать и купаться
Андалусия – самый теплый регион в Испании, где даже в ноябре можно загорать и купаться / Фото: Коллаж: Сегодня, Светлана Евсеева

Но прежде, чем мне ступить на щедрую землю побережья Коста дель Соль, пришлось стрессануть еще до вылета. Но обо всем по порядку.

Как въехать в Испанию украинцам

C понедельника, 15 ноября Украину внесли в обновленный списка стран "зоны риска", опубликованного Министерством здравоохранения Испании.

Реклама

Сейчас в Испанию могут въехать туристы, имеющее международный сертификат вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста за 72 часа до въезда, или негативный антиген-тест за 48 часов до въезда.

А также признаваемую справку о выздоровлении в течение 180 дней и после истечения 11 дней со дня получения первого положительного тестирования на наличие Covid.

У меня – сертификат о вакцинации, и, хотя на момент моего путешествия Испания пускала украинцев без "ковидных докуметов", мне они понадобились. Поскольку влетала я через Италию (купили дешевые билеты с пересадкой в Милане): а Италия проверяет и сертификаты, и ПЦР-тесты (даже если есть прививки).

Реклама

Также необходимо при влете и в Италию, и в Испанию заполнить специальные анкеты, которые дают вам QR-код, этот код тоже потребуют предъявить в аэропорте. Италия требует именно распечатанные анкеты.

Ночуя в аэропорту в ожидании пересадки, я работала, а люди спали даже на холодном полу, но все были в масках
Ночуя в аэропорту в ожидании пересадки, я работала, а люди спали даже на холодном полу, но все были в масках / Фото: Светлана Евсеева

Если предстоит провести ночь в аэропорту – хорошо иметь надувную подушку, не займет лишнего места. Но народ особо не парился, спали даже на холодном полу, а вот капсулами для сна никто не пользовался. И позаботьтесь об удобной маске, в которой вам будет комфортно дышать, если вы высунете нос в самолете или аэропорту, то вас вежливо попросят надеть маску правильно.

Важно! В погоне за дешевыми билетами держитесь подальше от kiwi-com: они регистрируют на рейс своих покупателей сами (через офиц. сайты авиакомпаний у вас зарегаться не выйдет). И прежде, чем вы получите на почту посадочные талоны, вам могут ответить, что мол сорри, мы не смогли зарегистрировать вас и придется оплатить за регистрацию в аэропорту.

Только несколько часов "бодания" с ними таки привело к успеху и о чудо – талоны прислали на почту. Билеты обошлись мне в 5500 грн туда и обратно (в среднем 167 евро), включая багаж на 20 кг, который мы с подругами разделили.

В Андалусии много людей ходят в масках на улице, хотя вас попросят надеть маску только в кафе, магазине и т.д.
В Андалусии много людей ходят в масках на улице, хотя вас попросят надеть маску только в кафе, магазине и т.д. / Фото: Светлана Евсеева

В самой Испании везде вход в масках, много местных ходит в них даже по улицам. Но в кафе, магазинах, музеях и т.д. не требуют показать ни сертификат вакцинации, ни ПЦР/антиген тест, ни анкетный QR-код.

Как передвигаться по Испании дешево

Я с подругами прилетела в Малагу, это портовый город, второй по величине в Андалусии. Но жилье мы сняли в Торре-Дель-Мар, милейшем курортном городе, где до моря было рукой подать. Это отличное место для "валяния" на пляже, загорания, купания, поедания дешевых фруктов и распития вина и шампанского (тоже недорогого).

Мы купались и загорали, потому что "за бортом" по состоянию на начало ноября было + 24, а на солнце и все +30, поэтому у меня довольно быстро начинали "подгорать" плечи. Вода была градусов + 18. Купаются только туристы, а вот загорают, особенно по выходным, местные целыми семьями.

Самый дешевый и удобный способ (поскольку сокращает время, силы и дает возможность посмотреть максимум) передвижения – на арендованном авто. Конечно, если вы не планируете колесить по стране, то есть городские и межгородские автобусы, в самой Малаге – метро.

Мы один раз воспользовались автобусом из Торре-Дель-Мар в Велес-Малагу – ехали полчаса, заплатили 1,80 евро (около 54 гривень) за одну поездку. Но по самому побережью передвигались на арендованной машине.

Лайфхак! Если арендовать машину заранее (то есть не на текущий месяц, а на следующий) и сразу оплатить все дни аренды картой, то выходит в 2 раза дешевле. Арендованная фиат-малолитражка обошлась в 20 евро/сутки (около 600 грн). Никаких залоговых сумм не надо, машину дают с полным баком бензина и вернуть ее надо тоже с полным.

Если делить счет за бензин, то выходит дешево – например, за 5 дней катания с друзьями мы накатали бензина аж на 40 евро (около 1200 грн). Разделили на четверых и получили 300 грн (около 10 евро) с человека. Это за 5 дней! Для понимания – такси из Малаги в Торре-Дель-Мар в одну сторону обошлось в 100 евро (около 3000 грн).

Чем же привлекает Андалусия и Испания в целом

Итак, самые крупные и тусовочные города Андалусии – это Малага, Гранада, Севилья, Кордова…список еще можно продолжить. Мы ограничились Малагой, Бенальмаденой, Нерхой и даже потусили в горах Велес-Малаги.

Андалусия – рай на земле, где авокадо и лимоны можно потрогать руками прямо на дереве
Андалусия – рай на земле, где авокадо и лимоны можно потрогать руками прямо на дереве / Фото: Коллаж: Сегодня, Светлана Евсеева

Здесь раскинулись плантации манго, авокадо, мандарины, лимоны и оливки растут нетронутыми на деревьях. Впрочем, мандарины в Испании растут просто на улицах.

Что обязательно посмотреть в Малаге

Малага – это город "все включено" для туриста: отличные пляжи и лазурное море, шоппинг, древняя завораживающая архитектура, масса уютных кафе и ресторанчиков. Раскинулся город на крайнем западном побережье Средиземного моря на юге Пиренейского полуострова, приблизительно в 100 км на восток от Гибралтарского пролива.

Это город, где родился Пабло Пикассо, местные очень гордятся этим, поэтому даже если вы не фанат кубизма и живописи – посетить музей стоит. Цена вопроса на посещение всей галереи – 12 евро (около 360 грн).

Музей Пикассо стоит посетить, даже если вы не фанат кубизма, а потом неспешно пройтись к римскому амфитеатру
Музей Пикассо стоит посетить, даже если вы не фанат кубизма, а потом неспешно пройтись к римскому амфитеатру / Фото: Светлана Евсеева

Вообще лучше оставить машину (в выходные стоянки почти везде платные, можно парковаться в паркинге торгового центра – бесплатно только 2 часа) и пройтись пешком. Конечно же дар речи пропадает при виде кафедрального собора Воплощения (La Santa Iglesia Catedral Basílica de la Encarnación), – это главная визитная карточка города.

Собор La Santa Iglesia Catedral Basílica de la Encarnación – это главная визитная карточка города
Собор La Santa Iglesia Catedral Basílica de la Encarnación – это главная визитная карточка города / Фото: Светлана Евсеева

Также незабывамое впечатление производят арабские крепости Гибральфаро (XIV век) и Алькасаба (XI век), с их территории которых открывается красивый вид на Малагу. Неподалеку от крепости Алькасаба раскинулся римский амфитеатр (I век).

Возле хорошо сохранившегося римского амфитеатра любят отдыхать туристы и местные
Возле хорошо сохранившегося римского амфитеатра любят отдыхать туристы и местные / Фото: Светлана Евсеева

Сохранились даже сцена диаметром 31 метр и места для зрителей, на которых любят отдыхать туристы и местные. Можно просто побродить среди сохранившихся строений, а детали истории амфитеатра и его раскопок узнать в информационном центре, который построен рядом в виде призмы из стали, дерева и стекла.

Куда в Андалусии ехать за морем, солнцем и природой

Если вы на машине, то не пожалейте времени и посетите Нерху и Бенальмадену. Нерха – это просто рай для любителей дикой природы, c просторными пляжами, огромными валунами на берегу, природными скалами и россыпью в них пещер.

Нерха – это просто рай для любителей дикой природы с лазурным морем и чистыми пляжами
Нерха – это просто рай для любителей дикой природы с лазурным морем и чистыми пляжами / Фото: Светлана Евсеева

Вода в море здесь невообразимо-лазурного цвета, и стоит лишь зайти в воду по колено – тебя окружают сатйки довольно крупных рыб, похожих на селедку с приплюснутым "носом".

Вода в море здесь лазурно-голубая, а скалы Нерхи и пещеры в них вызывают восторг
Вода в море здесь лазурно-голубая, а скалы Нерхи и пещеры в них вызывают восторг / Фото: Светлана Евсеева

Кроме дикой природы и пляжей здесь "ловить" нечего, но если вы – любитель "свободного" купания и загорания, то плиз велкам на нудистский пляж. Есть и обычные пляжи, с кафешками рядом, так что цивилизация в этом городке рядом.

Прекрасными пляжами насладиться можно и в Бенальмадене – это типичный курортный милый испанский городок, который простирается вдоль побережья. Здесь большую часть в году температура не опускается ниже 25 градусов тепла и почти всегда солнечно. А в ясные дни видны пролив Гибралтар и берега Африки.

Большую часть в году температура в Бенальмадене не опускается ниже 25 градусов тепла
Большую часть в году температура в Бенальмадене не опускается ниже 25 градусов тепла / Фото: Светлана Евсеева

Если вы любите восточную культуру и хотите научиться медитации, то стоит посетить Ступу просветления. Это классическая буддийская ступа, самая крупная из подобных в Европе. Ее высота – 33 метра, можно зайти во внутрь, по выходным дням там часто проводят бесплатные лекции и медитации.

Если попадете на Ступу в Бенальмадене – пройдите несколько кругов вокруг нее, сделайте самые светлые пожелания своим близким и себе
Если попадете на Ступу в Бенальмадене – пройдите несколько кругов вокруг нее, сделайте самые светлые пожелания своим близким и себе / Фото: Светлана Евсеева

Если попадете на Ступу – пройдите несколько кругов вокруг нее, сделайте самые светлые пожелания своим близким, всем существам, попросите исполниться заветную мечту. Буддисты говорят – что это работает. Сам Торре-Дель-Мар, где я жила – это небольшой курортный городок, очень чистый и уютный, с недорогой арендой жилья.

Цены на жилье и продукты в Андалусии

Проживание

Квартиру с тремя спальнями и большим залом мы нашли на Airbnb, обошлись апартаменты за 11 ночей с одного человека – в 3800 грн (около 126 евро). То есть за одни сутки проживания я платила чуть больше 11 евро (около 330 грн).

Квартиру с тремя спальнями и большим залом мы нашли на Airbnb
Квартиру с тремя спальнями и большим залом мы нашли на Airbnb / Фото: Светлана Евсеева

Квартира просторная, кухня полностью оборудована – от посудомоечной машины до наличия горячо любимой мной гейзерной кофеварки. Единственное, после предыдущих жильцов было плохо убрано, хозяин пожаловался на плохую уборщицу, которую он "как раз уволил" – а новую еще не нашел. И согласился вернуть 15 евро за неудобства.

Просторный зал арендованной квартиры мы использовали "под офис" и столовую
Просторный зал арендованной квартиры мы использовали "под офис" и столовую / Фото: Светлана Евсеева

Но если вы хотите снять жилье еще дешевле, сохраняйте или ищите контакты местных арендодателей – напрямую у них арендовать жилье будет еще дешевле.

Еда в кафе и цены на продукты

Испания – это "праздник живота" 24 часа в сутки. Манго по цене 2 евро (около 60 грн) за килограмм, авокадо по такой же цене, вкуснейшие греческие йогурты, хамон, оливки. Оливки – это вообще моя боль, литровая банка крепеньких оливок без косточек стоит 1,5 евро (около 45 грн).

Манго и в магазинах, и в овощных лавках можно найти за 2 евро/кг, оливки и лимоны тоже не "кусаются" в цене
Манго и в магазинах, и в овощных лавках можно найти за 2 евро/кг, оливки и лимоны тоже не "кусаются" в цене / Фото: Светлана Евсеева

А вино – отельная история, за те же полтора евро можно купить отличное сухое красное и белое (и не только сухое), то, что выше 3 евро мы даже не брали. А испанское шампанское Lambrusco, которое у нас по 300-400 грн здесь тоже мы нашли… за 1,5 евро!

За 2 евро в среднем (около 60 грн) можно купить вкуснейшее испанское вино и шампанское
За 2 евро в среднем (около 60 грн) можно купить вкуснейшее испанское вино и шампанское / Фото: Светлана Евсеева

В кафе тоже вполне приемлемые цены – обед в первом попавшемся кафе по прилету мне обошелся в 5 евро (около 150 грн). Я перекусила брускетой (причем на была двусторонняя, как большой батон, разрезанный пополам) с хамоном, помидорами, сливочным сыром и уже не помню, чем еще, выпила капучино и бутылочку минералки в 0,5 литра.

Цены в кафе тоже нормальные, на 5 евро (около 150 грн) можно сытно покушать
Цены в кафе тоже нормальные, на 5 евро (около 150 грн) можно сытно покушать / Фото: Светлана Евсеева

А еще запомнилось тростниковое пиво (очень вкусно) – 2 евро (около 60 грн) за 400 мл., даже мой любимый апероль шприц – дешевле чем в барах в среднем по Киеву – 4 евро (около 120 грн), а в столице коктейль дешевле 140 грн мне не попадался.

Обязательно попробуйте жареные каштаны, особенно если никогда их не пробовали. Их пожарят при вас, даже в маленьком городке будет торговая палатка с жаренными каштанами. Цена – 1 евро (около 30 грн) за 9 штук.

Сувениры и подарки

На память об Андалусии можно купить как открытку за 50 евроцентов (в среднем около 13 грн), так и какую-то футболку за 10 евро (около 300 грн). Но качество местной одежды оставляет желать лучшего. Полно магнитиков по 1,5 евро (около 45 грн), разных тарелочек, естесвенно – месной керамики ручной работы, в общем есть где "душе развернуться".

На память из Андалусии можно увезти ка открытку за 50 евроцентов, так и более дорогую керамическую тарелочку
На память из Андалусии можно увезти ка открытку за 50 евроцентов, так и более дорогую керамическую тарелочку / Фото: Светлана Евсеева

Я накупила открыток в музее Пикассо ( по 1 евро – около 30 грн), а также местных сладостей – "грильяжных шоколадок", обернутых в рисовую бумагу. Цена – 1,50 евро (около 45 грн) за пачку в 100 грамм, вкуснота, разошлись на сувениры друзьям.

Что не нравится в Андалусии в целом

Номер один в списке – это плохой кофе везде, в кафе и в магазинах. Он не то чтобы пережаренный – он сожженный до горечи, даже купленный молотый в магазинах. Так любят местные, увы. Поэтому если хотите пить вкусный кофе – то везите пачку любимого с собой. Ну ситуацию немного спасало добавленное в кофе кокосовое молоко.

Затем – отсутствие меню на английском именно в Андалусии, о том, что с вами будут на английском говорить, речи вообще не идет. И чем меньше город – тем недовольнее будут лица продавцов или официантов, хотя вам и скажут вежливое "грациас" за покупку. Это вам не Коста-Бланка, где даже в маленьком городке будет официант, говорящий на английском (или мне так везло?).

Меню в кафе и ресторанах Андалусии – на испанском, готовьте сканер-переводчик
Меню в кафе и ресторанах Андалусии – на испанском, готовьте сканер-переводчик / Фото: Светлана Евсеева

Поэтому заранее скачайте в свой смартфон сканер-переводчик – понадобится для перевода блюд и напитков из меню в местных барах. И внимательно смотрите чек – могут вписать то, что вы не заказывали.

Пункт № 3 – несмотря на чистые улицы, пляжи, отсутствие мусора весь город (я про Торе-Дель-Мар) в … собачьих какашках. Поэтому постоянно смотрите под ноги, иначе рискуете наступить на "мину".

Не забывайте, что в Испании днем (примерно с 14-30 до 17-00, а некоторые – и больше) сиеста, магазины закрываются. Некоторые магазины и даже супермаркеты также не работают по воскресеньям. Но есть и супермаркеты, которые не соблюдают эти правила.

Есть супермаркеты, которые работают без выходных и сиесты, но цены в них выше
Есть супермаркеты, которые работают без выходных и сиесты, но цены в них выше / Фото: Светлана Евсеева

И имейте под рукой репелленты, они пригодятся не для вечернего распития вина на пляже, нет. А уже в арендованном жилье, откуда они берутся – непонятно, но спать вы точно не будете, если в помещение залетит хотя бы один!

Подведем итоги. В любом случае Испания, а тем более – Андалусия стоят внимания, это райские места на земле, как по мне. Поездка в которые обойдется не за все деньги мира. Даже сейчас там около 20 градусов тепла, купаться уже холодно – а вот позагорать, поесть спелых дешевых фруктов, насладиться вином и солнцем – самое оно!

И бонусом – еще несколько фото прекрасной Андалусии:

В Малаге классно гулять по улицам, любуясь архитектурой и зреющими мандаринами
В Малаге классно гулять по улицам, любуясь архитектурой и зреющими мандаринами / Фото: Светлана Евсеева

А возле кафедрального собора Воплощения всегда людно, люди отдыхают, сидя прямо на полу и ступенях.

Кафедральный собор La Santa Iglesia Catedral Basílica de la Encarnación в Малаге
Кафедральный собор La Santa Iglesia Catedral Basílica de la Encarnación в Малаге / Фото: Светлана Евсеева

Рынок в Малаге тоже можно смело назвать местной достопримечательностью.

Рынок в Малаге
Рынок в Малаге / Фото: Светлана Евсеева

В центре Малаги можно взять экипаж и прокатиться по городу на лошадях. Цену не узнавала, мне жалко лошадок, которые целый день стоят запряженными .

В Малаге на каждом шагу предлагают покататься на лошадях
В Малаге на каждом шагу предлагают покататься на лошадях / Фото: Светлана Евсеева

А вот в Нерхе можно часами лежать на пляже, созерцая море и скалы.

Пляж в Нерхе, за скалой – нудистский пляж
Пляж в Нерхе, за скалой – нудистский пляж / Фото: Светлана Евсеева

Торре-Дель-Марр покоряет своей чистотой и аккуратностью, но под ноги смотрите (помните о собачьих "минах")!

Торре-Дель-Мар, пешеходная улица
Торре-Дель-Мар, пешеходная улица / Фото: Светлана Евсеева

Хотя хочется смотреть не под ноги, а по сторонам и вверх – прямо над головой растет вот такое великолепие!

"Райские" цветы и плоды на улицах Торре-Дель-Марра
"Райские" цветы и плоды на улицах Торре-Дель-Марра / Фото: Светлана Евсеева

Также мы писали, куда полететь на Новый год в Европе.

Читайте также:

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Just do it
Полезный совет на сегодня
Как не провалить Tinder-свидание
Мужское мнение
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Лайфхак недели
Как добраться на работу без стресса
Хакнуть
And Just Like That
Сара Дж Паркер для Vogue накануне декабрьской премьеры
Шикарные фотки в стиле Керри
Здорово
Узнать индекс массы своего тела СЕГОДНЯ
Рассчитать
Ваш ИМТ
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Личный опыт
Что нужно знать перед тем, как стоять на гвоздях
Честный отзыв
Осеннее чтиво
Выбираем книгу под настроение
Буду читать
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Насколько за год подорожала богатая жизнь?
Идем в самый дорогой супермаркет Киева
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
15 - 21 ноября
Читать гороскоп
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять