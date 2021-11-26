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Что известно о Всеукраинской бизнес-премии CABINET BOSS TOP-50

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
26 ноября, 12:11
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Лучшие в Украине компании, персоны и проекты
Участники пресс-конференции Всеукраинской бизнес-премии CABINET BOSS TOP-50
Участники пресс-конференции Всеукраинской бизнес-премии CABINET BOSS TOP-50 / Фото: пресс-служба

29 ноября в Украине состоится торжественная церемония награждения лауреатов Всеукраинской бизнес-премии CABINET BOSS TOP-50. Премия призвана отметить успехи компаний, персон и проектов за прошедший год.

Вчера, 25 ноября в Укринформе состоялась пресс-конференция премии – объединительном мероприятии бизнес-среды Украины.

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Пресс-конференция Всеукраинской бизнес-премии CABINET BOSS TOP-50
Пресс-конференция Всеукраинской бизнес-премии CABINET BOSS TOP-50 / Фото: пресс-служба

Ежегодная бизнес-премия, цель которой объединить бизнес элиту Украины – как один из движителей улучшения инвестиционного климата и экономического развития страны. В минувшем году мы делали премию в локдаун и выдержали нелегкие позиции. В этом году премию поддерживают международные партнеры. И главное – мы максимально в течение года информационно сопровождаем каждый бренд и персону, которые являются лауреатом премии, – отметила Марина Филиппенко, соучредительница премии.

Во время пресс-конференции участники обсудили вопросы, которые сегодня являются общими для страны, как:

  • выживание в период пандемии и мирового кризиса;
  • вызовы, возникшие перед бизнес средой;
  • реалии конфигураций подходов в структурах распределения сфер действия;
  • обучение в период пандемии и новые подходы в сфере образования;
  • вызовы перед медицинской сферой и понимание важности профилактики инфекционных заболеваний;
  • проблематику аграрной и строительной сферы.

Участники пресс-концеренции
Участники пресс-концеренции / Фото: пресс-служба

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Филипенко отметили, что задача бизнес-премии Cabinet Boss – привлечь внимание к компаниям и персонам, благодаря энергии и таланту которых созданы ведущие бренды и проекты, завоевавшие лидерские позиции на украинском рынке.

Среди номинантов – украинские бизнесмены, предприниматели, инвесторы, дипломаты и селебрити. Список номинантов формируется на основании данных, предоставленных аналитическими партнерами премии. В Экспертный совет Cabinet Boss top 50 приглашаются общественные и политические деятели Украины и других стран, бизнесмены, ведущие специалисты по конкретным направлениям.

Участники пресс-концеренции
Участники пресс-концеренции / Фото: пресс-служба

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В этом году организаторами премии было решено специальной премией за инновационный социальный проект года – "Право на комфорт" наградить архитектора-дизайнера Викторию Файнблат.

Пресс-конференция Всеукраинской бизнес-премии CABINET BOSS TOP-50 | Фото: пресс-служба
Пресс-конференция Всеукраинской бизнес-премии CABINET BOSS TOP-50 / Фото: пресс-служба
Пресс-конференция Всеукраинской бизнес-премии CABINET BOSS TOP-50 | Фото: пресс-служба
Пресс-конференция Всеукраинской бизнес-премии CABINET BOSS TOP-50 / Фото: пресс-служба
Пресс-конференция Всеукраинской бизнес-премии CABINET BOSS TOP-50 | Фото: пресс-служба
Пресс-конференция Всеукраинской бизнес-премии CABINET BOSS TOP-50 / Фото: пресс-служба
Пресс-конференция Всеукраинской бизнес-премии CABINET BOSS TOP-50 | Фото: пресс-служба
Пресс-конференция Всеукраинской бизнес-премии CABINET BOSS TOP-50 / Фото: пресс-служба
Пресс-конференция Всеукраинской бизнес-премии CABINET BOSS TOP-50 | Фото: пресс-служба
Пресс-конференция Всеукраинской бизнес-премии CABINET BOSS TOP-50 / Фото: пресс-служба
Пресс-конференция Всеукраинской бизнес-премии CABINET BOSS TOP-50 | Фото: пресс-служба
Пресс-конференция Всеукраинской бизнес-премии CABINET BOSS TOP-50 / Фото: пресс-служба
Пресс-конференция Всеукраинской бизнес-премии CABINET BOSS TOP-50 | Фото: пресс-служба
Пресс-конференция Всеукраинской бизнес-премии CABINET BOSS TOP-50 / Фото: пресс-служба
Пресс-конференция Всеукраинской бизнес-премии CABINET BOSS TOP-50 | Фото: пресс-служба
Пресс-конференция Всеукраинской бизнес-премии CABINET BOSS TOP-50 / Фото: пресс-служба
Пресс-конференция Всеукраинской бизнес-премии CABINET BOSS TOP-50 | Фото: пресс-служба
Пресс-конференция Всеукраинской бизнес-премии CABINET BOSS TOP-50 / Фото: пресс-служба
Пресс-конференция Всеукраинской бизнес-премии CABINET BOSS TOP-50 | Фото: пресс-служба
Пресс-конференция Всеукраинской бизнес-премии CABINET BOSS TOP-50 / Фото: пресс-служба
Пресс-конференция Всеукраинской бизнес-премии CABINET BOSS TOP-50 | Фото: пресс-служба
Пресс-конференция Всеукраинской бизнес-премии CABINET BOSS TOP-50 / Фото: пресс-служба
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Участниками пресс-конференции стали:

Марина Филипенко – основатель PR&EVENT AGENCY, телеведущая, brandface Международных компаний и брендов;

Елена Кухаревская – эксперт в сфере современного образования, прогрессивная руководительница авторской школы Технологический лицей "Liko-school";

Валентина Маркевич – кандидат медицинских наук, президент благотворительного фонда "Помощь онкобольным детям";

Виктория Файнблат – архитектор-дизайнер, владелица дизайнерского бюро, автор социального реалити проекта "Право на комфорт";

Игорь Савчук – ресторатор, партнер премии;

Юлия Игнатова – эксперт в области дизайна интерьеров, основатель проекта Felicita Design Boutiqe;

Мирослав Бойчин – глава правления ЧАО "Европейское туристическое страхование";

Лариса Ломакина – генеральный директор строительной компании "Лико Холдинг";

Ростислав Бондарь – общественно-социальный деятель, основатель и владелец охранной компании NATIONAL SECURITY;

Евгений Червоненко – бизнесмен, украинский политический и государственный деятель;

Александр Гапон – аграрный сектор.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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