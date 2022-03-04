Что делать при радиационной аварии – алгоритм первых действий

8 экстренных действий помогут спасти жизнь каждому

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4 марта оккупанты расстреляли самую большую атомную электростанцию Европы, где начался пожар – Запорожскую АЭС. Россияне при обстреле попали в первый энергоблок. К счастью, спасатели потушили пожар. Во время войны России против Украины надо готовиться ко всему, ведь агрессор не отступает. На официальном сайте Центра общественного здоровья Минздрава Украины поделились алгоритмом действий во время радиационной аварии. Ознакомьтесь с ними!

Важно: если в вашей местности произойдет чрезвычайная радиационная ситуация, вам необходимо оставаться в помещении или немедленно зайти в него, если вы находитесь на улице. Это самое безопасное действие, которое вы можете сделать.

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Если вы услышали уведомление о начале радиационной аварии, выполните следующее:

Зайдите в укрытие, подвал или внутрь здания. Радиоактивный материал оседает на наружной стороне построек, поэтому лучше всего держаться как можно дальше от стен и крыши здания.

Радиоактивный материал оседает на наружной стороне построек, поэтому лучше всего держаться как можно дальше от стен и крыши здания. Уберите в помещение домашних животных.

Закройте и заблокируйте все окна и двери в помещении, не подходите к ним без необходимости.

не подходите к ним без необходимости. Сделайте запас воды в герметичных емкостях. Продукты заверните в пленки и положите в холодильник или шкаф.

в герметичных емкостях. Продукты заверните в пленки и положите в холодильник или шкаф. Подготовьте маску, респиратор или ватно-марлевую повязку для защиты органов дыхания.

для защиты органов дыхания. Следите за сообщениями от спасателей ГСЧС, полиции и местных властей.

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