Что читать в июне: книги авторов, поддержавших Украину

Украинские издательства продолжают работать. Поддержать их очень легко – купить книги. Рассказываем в материале, на которые следует обратить внимание

Stand with Ukraine! - главный посыл многих авторов, бизнесменов, политиков и знаменитостей / Фото: Коллаж: Сегодня

Психологи советуют прекратить сидеть постоянно в телефоне и мониторить новости. Для этого достаточно выделить конкретное время и соблюдать график каждый день. Что делать вместо этого? Читать! Собрали для вас книги авторов, поддержавших украинцев в борьбе за свободу и независимость.

Джордж Сорос

В скором времени Путину исполнится 70 лет, и он чувствует, если он хочет оставить след в русской истории, ему нужно действовать либо сейчас, либо никогда. Но у него извращена концепция роли России в мире. Судя по всему, он верит, что русскому народу нужен царь, за которым он будет слепо следовать. Это прямая противоположность демократическому обществу, и эта концепция уродует русскую "душу", эмоциональную к сентиментальности.

Книга: "В защиту открытого общества"

Книга: "В защиту открытого общества" / Фото: пресс-служба

В издание вошли ранее не опубликованные тексты. Автор поднимает важные вопросы настоящего:

опасность, которую представляют для открытого общества инструменты контроля, созданные искусственным интеллектом;

причины трагедии Европейского Союза;

политика благотворительности;

Центральноевропейский университет как центр академической свободы;

теория рефлексивности финансовых рынков и его политические последствия.

Свобода, демократия, верховенство закона, прав человека и социальной справедливости, которые декларирует и эффективно поддерживает Джордж Сорос, трансформируются в призыв к борьбе за идеалы открытого общества.

Патти Смит

Это то, что я слышала во сне и проносится в моей голове весь день и всю ночь напролет, как трагический хит. Необработанный перевод украинского гимна, который люди поют сквозь непокорные слезы, – написала артистка в своем Instagram.

Книга: "Просто дети"

Книга: "Просто дети" / Фото: пресс-служба

Мемуары Патти – это история о Нью-Йорке 1960-х годов, где бушевали звезды разных красок и яркости, объединенных стремлением нести в мир мощную энергию искусства. А в центре этой галактики сама Патти с ее творческими поисками, эпатажный фотограф и ее друг Роберт Мепплторп и те люди, с кем она пересекалась.

Читая книгу, вы будто встретитесь с близкими и знакомыми Смит – Джими Хендрикс, Дженис Джоплин, Боб Дилан и многие другие...

Рупи Каур:

Разбитое сердце от ненужной, бессмысленной катастрофы в Украине. Разорение, с которым сталкиваются люди, поразительно. Я не могу представить, какой ужас и опасные путешествия совершают убегающие из своих домов и жизней. Визуальные изображения целых семей, которые прячутся на ночь на станциях метрополитена, поражают воображение. Глубоко переживаю за моих друзей и их семьи в Украине.

Книга: "Молоко и мед"

Книга: "Молоко и мед" / Фото: пресс-служба

Экземпляров этой книги продано более трех миллионов в мире, она переведена на 35 языков. Также "Молоко и мед" достигла первой позиции в списке бестселлеров The New York Times и оставалась более 100 недель подряд.

Мей Маск

Мы верим в вас и в вашу борьбу за свободу. Вы вдохновляете мир своей храбростью. Вы победите! #StandWithUkraine, – отметила мама Илона Маска в своем аккаунте в Instagram.

Книга: " Женщина, у которой есть план. Жизнь, полная приключений, красоты и успеха"

Книга: " Женщина, у которой есть план. Жизнь, полная приключений, красоты и успеха" / Фото: пресс-служба

74-летняя Мэй Маск ежедневно поражает красотой, трудом и непоседливостью. Искренняя история о том, как в тридцать один она стала матерью одиночкой, тяжело работала, чтобы поставить на ноги троих детей, Илона, Кимбала и Тоску, боролась с лишним весом, преодолела эйджизм в модельном бизнесе.

Диетолог-нутрициолог по специальности, Мэй более сорока пяти лет проработала в этой области. Сейчас она на пике популярности.

Голли Блэк:

Я обсудила ситуацию со своими агентами по международным правам, и мы заморозили все находящиеся на стадии переговоров контракты и остановили продажу будущих книг (включая продолжение) в России. Я безусловно поддерживаю Украину и шлю вам свою любовь, – написала автор в воем Instagram.

Книги: "Жестокий принц" , "Лихий король" , и "Королева пустоты"

Книги: "Жестокий принц" , "Лихий король" , и "Королева пустоты" / Фото: Сегодня

Книги из серии The Folk of the Air в жанре фэнтези для подростков. История рассказывает о путешествии смертной девушки Джуд Дуарте и принца фей Кардана Гринбрайара по миру ненависти, предательства и пренебрежения, а также чувств друг к другу.

Эбби Ваксман

I stand with Ukraine, – отметила Эбби в соцсетях.

Книга: " Книжная жизнь Нины Гилл "

Книга: " Книжная жизнь Нины Гилл " / Фото: пресс-служба

Книга рассказывает о молодой девушке Нине Гилл — ожесточенной интровертке, работающей в книжном магазине. Однажды она узнает, что ее отец, которого она никогда не знала, умер, а саму Нину находят немало родственников.

Настоящий ночной ужас для интроверта – встречи, разговоры, новые компании… Возможно, пришло время выйти из зоны комфорта? Особенно если Нина захочет узнать больше об отце, на которого она очень похожа.

