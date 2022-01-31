Какие фото собирают больше лайков в соцсетях – доказано учеными

Главное правило популярной публикации – чем проще фотография, тем лучше: на ней не должно быть много предметов

Что делать, чтобы фото больше лайкали / Фото: Pixabay

В 2021 году мы проводили значительно больше времени в Интернете, чем ранее, в связи с чем многие еще больше увлеклись своими соцсетями и постами, собирая, как трофеи, лайки. А новое исследование показало, какие фото пользуются популярностью, рассказывает ncsu.edu.

В эпоху социальных сетей тяжело найти человека, которого вовсе не интересует рейтинг его публикаций. Молодые люди долго пытаются сделать идеальный кадр, чтобы он собрал побольше лайков, но все равно порой все старания впустую – странные посты могут быть популярнее по охватам, чем действительно красивые, как вам кажется, снимки.

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Исследователи Университета штата Северная Каролина проанализировали, почему так бывает, на примере 147963 тысяч публикаций в Instagram. Они определили два основных правила успешной фотографии:

Первое – найти баланс света и цвета;

Второе – сделать фото либо очень простым, либо, наоборот, – сложным.

Кроме того, есть еще несколько важных нюансов для создания кликабельного фото:

используйте в публикациях меньше цветов на фото (не путать с яркостью);

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оставлять на фото меньшее количество предметов, не перегружая его излишними деталями;

сохраняйте баланс между краями фотографии и ее серединой;

делайте фото с визуальными беспорядками, не пытаясь слишком упорядочить предметы в кадре. А еще стремиться к максимальной вертикальной и горизонтальной симметрии.

Главной целью исследования было создание программы и базы данных, которую могут использовать дизайнеры, работающие в маркетинге. Также учены создали необработанный код самой программы, но его формат пока неудобен для пользователей.

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