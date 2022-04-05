Часть Украины накроют осадки! Прогноз погоды на 5 апреля (карта)

Сегодня в стране ожидается сильный ветер, однако температура будет "плюсовой"

В Украине ожидаются осадки и сильный ветер/Фото: коллаж: "Сегодня"

Во вторник, 5 апреля, некоторые области Украины накроют осадки. Кроме того, ожидаются порывы ветра до 12 м/с. Морозы не прогнозируют.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Какая будет погода?

Сегодня западную часть Украины накроют осадки – дождь с мокрым снегом. Кроме того, осадки ожидаются в Киевской, Сумской и Черниговской областях. На остальной территории — переменная облачность. Ветер — юго-западный, 7-12 м/с.

На западе столбики термометров будут колебаться от 6 до 10 градусов тепла. На востоке прогнозируют +7...+9 градусов.

В северных регионах – 6-13 градусов тепла. На юге ожидается 9-13 градусов выше нуля.

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В Киеве прогнозируют дождь, 6-8 градусов тепла, а в Симферополе будет сухо – +10…+12 градусов.

Как пережить перепады температуры?

Если вы знаете, что плохо реагируете на изменение погоды, врачи советуют соблюдать несколько правил.

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Например, необходимо полноценно отдыхать и высыпаться, а также проветривать помещение. Не стоит забывать о физической активности, чтобы укрепить иммунитет, разогнать метаболизм и нормализовать кровообращение. Также нужно полноценно питаться и отказаться от "тяжелой пищи" (мясные блюда, крепкий чай или кофе, бобы, горох) в пользу блюд из овощей и рыбы, а также в пользу зелени. Следует ответственно следить за здоровьем и регулярно измерять артериальное давление, частоту пульса и его ритмичность, уровень глюкозы в крови. Нельзя отказываться выполнять рекомендации врача или же самостоятельно добавлять себе какие-либо лекарства и изменять их дозировку.