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Бесплатные авиарейсы из Молдовы в 7 стран ЕС – как получить билет

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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1 июня, 16:30
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Инициатива актуальна для конкретных категорий переселенцев, предварительно проверенных специалистами
Бесплатные авиаперевозки для переселенцев в 7 стран ЕС
Бесплатные авиаперевозки для переселенцев в 7 стран ЕС / Фото: Коллаж: Сегодня

Молдова в сотрудничестве со странами-членами ЕС, Управлением Верховного комиссара ООН (УВКБ ООН) по делам беженцев и Международной организацией по миграции организует бесплатные авиаперевозки для переселенцев в 7 стран ЕС. Об этом сообщают на платформе UNHCR Moldova. Недавно украинцев также порадовали бесплатными билетами в Канаду.

Требования

Инициатива актуальна для переселенцев, имеющих родных в одной из стран Европы или особые потребности. Им необходимо зарегистрироваться в агентстве УВКБ ООН для проверки специалистами соблюдения требований.

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Получат бесплатный билет украинцы, которые относятся к одной из категорий: люди с инвалидностью, тяжелым состоянием здоровья или пожилого возраста; одинокий отец или мать с тремя и более детьми, беременные женщины.

Перечень авиарейсов

Авиарейсы из Молдовы будут курсировать :

  • в Австрию;
  • Германию;
  • Италию;
  • Испанию;
  • Францию;
  • Нидерланды;
  • Норвегию.

Список планируют обновить.

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Дополнительные требования

Воспользоваться бесплатным авиабилетом смогут переселенцы, выехавшие из Украины после 24 февраля 2022 года. Украинцам необходимо предъявить биометрический или внутренний паспорт Украины, свидетельство о рождении ребенка (если летят с ребенком) и документ о предоставлении убежища, полученный при въезде в Молдавию.

За дополнительной информацией обращайтесь на горячую линию по телефону 080080011.

Мы также рассказывали, что украинцам подарят пятидневное проживание в премиальных отелях Hilton.

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Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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