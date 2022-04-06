Авада Кедавра: в России снимают с продаж серию книг о Гарри Поттере

Самые большие библиотеки электронных книг и аудиокниг в РФ прекратят продавать издания о мальчике, который выжил, по решению правообладателя

Книги о Гарри Поттере скоро не будут доступны в РФ / Фото: Pinterest, Коллаж: Сегодня, imdb.com

Санкции против России набирают обороты. Русские модницы стали осознавать, что купить вещи люксовых брендов они не смогут почти нигде в мире. Ограничения коснулись и издательств. Так, самые большие библиотеки электронных и аудиокниг "ЛитРес" и MyBook по решению правообладателя снимут издания о Гарри Поттере с продажи.

Приобрести издания пока возможно, цифровые версии книг доступны до 8 апреля. Правда, в MyBook уже предупредили своих пользователей, что функция дочитывания книг в любой момент может быть отключена. Такое решение возможно по инициативе правообладателя.

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Уже купленные книги в магазине будут доступны в течение месяца, говорится в сообщении.

Правда, печатные книги о Гарри Поттере пока продолжат выпускать в РФ.

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Напомним, Владимир Путин ранее сравнил Россию с писательницей и автором истории о мальчике-волшебнике Джоан Роулинг. Он считает, что российскую культуру пытаются отменить, как и автора. Джоан ответила агрессору, что критикой западной культуры отмены лучше не заниматься тому, кто убивает людей, отравляет и сажает в тюрьму политических оппонентов.

Ранее мы рассказывали, что H&M останавливают все продажи в России.