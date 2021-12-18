Армения: как долететь, карантинные ограничения и есть ли на что посмотреть

Очарование, колорит, традиционное восточное гостеприимство и все виды развлечений. Влюбиться в Армению можно легко, побродив по уютным улочкам. Подробности рассказывает корреспондент "Сегодня" Анастасия Блыщик.
Первое, что встречает путешествующих в Армению туристов – огромный Арарат – потухший вулкан, расположенный на территории Турции. При этом Армения утверждает, что это их достояние. Споры между странами ведутся до сих пор. Местные говорят: тем, кто сможет увидеть Арарат, очень повезет, ведь гора часто затянута туманом и облаками. Но разглядеть в полной мере нам удалось, хоть и через иллюминатор самолета.
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Пересечение границы и карантинные ограничения
Запланировать путешествие в Армению можно хоть за день до вылета, ведь виза туристам не требуется. Элементарное, что необходимо – приобрести билет по своему загранпаспорту и не забыть взять ковид-сертификат или отрицательный ПЦР-тест. Кстати, Армения признает все вакцины, даже русский "Спутник V". Потому вакцинированный турист может приехать поглядеть страну. Карантинные ограничения в Армении не так жестки, как, например, в Украине или европейских странах. Масочный режим соблюдают единицы. Ковид-сертификаты у нас спросили только в аэропорту.
Топ достопримечательностей
Достопримечательности, древние монастыри, музеи и объекты ЮНЕСКО. Армения – точно экскурсионная страна.
Музей Матенадоран расположен в Ереване. И он необычен. Местные рассказали, что для них – это настоящая сокровищница древнейших рукописей. В музее хранят книги не только на греческом, сирийском, арабском… но и даже на украинском. Бесценные книги здесь начали собирать еще в V веке – когда армяне приняли христианство, а Месропа Маштоца создал армянскую письменность и перевел Библию. Сотрудники не только заботятся о сохранении экспонатов, но и постоянно их реставрируют.
Монастырский комплекс – одно из наиболее посещаемых туристических мест. На объект Всемирного наследия ЮНЕСКО необходимо смотреть днем и ночью. Ведь как только заходит солнце – монастырь подсвечивают разными цветами. В 1679 году сильное землетрясение разрушило храм. Устоял только постамент с лестницей. Колонны, стены и крыша развалились полностью. Здесь сама природа придает внутренние силы. Некоторые люди даже вылезают на самую вершину монастыря и долго наслаждаются видами.
Пещера Арени. В Армении производят и пьют вино не менее 6 тысяч лет. И это подтвердили археологи, только десятилетия назад в пещере обнаружившие остатки древнейшего в мире винного завода. А раскопали они – винодельческие емкости, прессы и даже ботинок винодела. Долина Арени лежала на дне моря. Сейчас это самая сухая часть Армении и очень жаркая. Такой климат идеален для выращивания винограда.
Блошиный рынок "Вернисаж"
Здесь можно купить куклы ручной работы, национальные музыкальные инструменты, тарелки, посуду, картины, ковры, керамику, настольные игры, изделия из дерева. Встречается и антиквариат. Стоимость продукции в большинстве случаев доступна и невысока. Работает рынок каждый день.
Винный и коньячный тур
Сказать, что Армении повезло с климатом – это ничего не сказать. Ведь здесь 300 солнечных дней в году, что способствует прекрасному вызреванию винограда и насыщению сахаром. Армяне говорят: белое сухое вино или красное с привкусом перца – надолго оставляет послевкусие. В стране 77 тысяч фермеров выращивают виноград. В год они производят 12 миллионов литров этого напитка. Из них три идет на экспорт. Армяне говорят: если вы приехали к ним – дегустация алкоголя обязательна. Для армян – это целое искусство. На винном заводе "Воскеваз" с нами поделились лайфаками:
- Аромат – это первое, что раскрывает вкус. Надо взболтать бокал с вином и осторожно вдохнуть запах. В данный момент советуют включить фантазию и попытаться почувствовать, какие ноты присутствуют в напитке – дерево, цветы, фрукты.
- Не глотайте сразу, подержите во рту, дайте губам, языку и небу почувствовать все грани напитка.
- Держа небольшой глоток вина, едва откройте губы – воздух поможет лучше понять вкус.
Но не вином единственным. В год армяне производят почти 45 миллионов литров коньяка. На экспорт посылают 20 миллионов литров. Кстати, в этом году Армения отказалась называть коньяк – коньяком. Вместо него – бренди. За это страна получила от Евросоюза – три миллиона евро.
((7 фото КОНЬЯК))
Символом страны является коньячный завод Арарат. Этот бренд известен более чем в 50 странах мира. Чтобы получить вкусный напиток, армяне соединяют основные компоненты: виноград, древесину кавказского дуба, родниковую воду источника Катнахпюр и талант мастеров, сохраняющих богатое наследие производства коньяков Aрарат.
Гастротуризм
Армянская кухня – это много зелени, сыры, овощи и конечно, лаваш. Это первое, что увидят туристы за своим столом. Через 20 минут официанты преподнесут вам горячее блюдо. Например, долма – восточные голубцы, только вместо капусты фарш обертывают в виноградные листья. Или хаш с говяжьих или бараньих ног. Люди готовят его на медленном огне ночью в воде. На десерт предлагают сладкую пахлаву или пирог Гата.
Погода
В Армении достаточно разнообразен климат. Несмотря на то, что страна расположена в субтропической зоне, все же для большей ее части характерен континентальный климат с жарким летом и теплой зимой. Местные нам рассказали, что даже в январе у них может быть плюс 20 градусов.
Деньги
Денежной единицей Армении является драм. На время нашего пребывания в стране, 100 армянских драм равнялось 5 гривен и 50 копеек. Точек обмена в стране очень много. Наименее выгоден курс в аэропорту. Наиболее выгодный – в банках и супермаркетах. Важно учесть то, что в Армении наличные деньги принимают исключительно в армянских драмах. Зато, рассчитаться картой – не проблема.
Язык и общение
В Армении один официальный язык – армянский. Так как страна зависима от России, большинство населения свободно владеют русским. Чего не скажешь о молодежи. Для них родной исключительно армянский, а вторым языком является английский.
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