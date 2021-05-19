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Какие алкогольные коктейли любят пить селебрити

Сегодня, 19:40

Спойлер: они с большим содержанием сахара и вредят фигуре

Выходные скоро, поэтому мы расскажем о любимых алкогольных коктейлях селебрити. В следующий раз у барной стойки можете попробовать один из них. Главное, не протестировать все пять коктейлей за вечер с нашей подборки. Конечно, если не хотите проснуться утром с похмельем. О любимце Дженнифер Энистон, Мадонны и других – читайте дальше.

Ким Кардашьян

Недавно Кендалл Дженнер запустила собственный бренд текилы "818". Но Ким Кардашьян любительница других алкогольных сочетаний. В этой "теме" она сестру не поддержит, потому что на вечеринке модель выберет коктейль "Белый русский". Удивитесь, но он не из тех, которые можно похвалить за минимальный калораж. Потому что в рецептуре кроме водки есть кофейный ликер и сливки.

Ким Кардашян и ее любимый коктейль "Белый русский"
Ким Кардашян и ее любимый коктейль "Белый русский"
Фото: Pinterest

Дженнифер Энистон

Популярная актриса Дженнифер Энистон – любительница "Маргариты" латиноамериканского происхождения. В классический рецепт коктейля входит текила, ликер "Трипл-сек" и сок лайма или лимона. Но актриса – за ЗОЖ, поэтому имеет собственную интерпретацию. И готовит "чистую" "Маргариту" без добавления смесей с содержанием сахара. Записывайте составляющие, если следите за фигурой: текила, сок лайма и лед.

Дженнифер Энистон и "Маргарита"
Дженнифер Энистон и "Маргарита"
Фото: Pinterest

Мадонна

Певица Мадонна удивлять не только на сцене, но и при выборе коктейля на вечеринке. Потому что любит селебритис "Мартини", но не классический, а гранатовый. Пробовали такой? В его рецептуру входит 60 мл цитрусовой водки, 15 мл лимонного сока, 10 мл гранатового сока и 30 мл сиропа. При выборе алкоголя звезда на мгновение забывает о вреде сахара для фигуры. В последнем ингредиенте его немало!

Мадонна и "Мартини" с гранатом
Мадонна и "Мартини" с гранатом
Фото: Madonnanowofficial.tumblr

Кейт Мосс

Британская модель и актриса Кейт Мосс любит классику алкокультуры. Потому любимец ее – "Французский 75" с пузырьками. В привычной рецептуре коктейля джин, шампанское и лимонный сок, но один ингредиент она заменяет. И это джин, его заменяет водкой. Попробовать бы интерпретацию от Кейт?

Кейт Мосс и ее любимый коктейль "Французский 75"
Кейт Мосс и ее любимый коктейль "Французский 75"
Фото: Getty Images

Дженнифер Лоуренс

Последний коктейль нашей подборки – "Пина Колада", который любит актриса Дженнифер Лоуренс. В составе коктейля белый ром, ананасовый сок, кокосовый сок (или ликер) и сливки. Да, она еще с тех любительниц сладких напитков. Но от текилы, пива или шампанского тоже не откажется в отпуске.

Дженнифер Лоуренс и ее любимая "Пина Колада"
Дженнифер Лоуренс и ее любимая "Пина Колада"
Фото: Getty Images

Недавно мы рассказали кто из звезд имеет собственный бренд текилы.

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Источник: Madonnanowofficial.tumblr
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