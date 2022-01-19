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Как бесплатно пожить год на Сицилии: предложение AirBnb

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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19 января, 16:15
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Сайт, помогающий арендовать жилье по всему миру, принимает заявления на годовое проживание в городе Самбука-ди-Сицилия
Airbnb объявили конкурс на годовое бесплатное проживание в сицилийском доме
Airbnb объявили конкурс на годовое бесплатное проживание в сицилийском доме / Фото: Коллаж: Сегодня

Сайт Airbnb, который ранее предлагал снять дом Кевина Маккаллистера за 680 грн, теперь ищет человека, который переедет в прекрасный отреставрированный дом в городе Самбука-ди-Сицилия и проживет год без арендной платы. Компания выберет одного человека и его партнера, друга или семью для переезда на Сицилию, где они будут проживать, наслаждаться жизнью и принимать гостей.

Победитель конкурса Airbnb будет жить в современном пространстве, спроектированном архитектурной фирмой Studio Didea, которая является частью более крупного рекламного проекта под названием "Дом за 1 евро", направленного на развитие туризма.

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Airbnb хочет, чтобы кто-то остался в этом сицилийском таунхаусе бесплатно на год
Airbnb хочет, чтобы кто-то остался в этом сицилийском таунхаусе бесплатно на год / Фото: Airbnb

Прелесть этой кампании в том, что она дает второй шанс не только заброшенному историческому дому в самом сердце нашей деревни, но и второй шанс тому, кто в него переезжает. Мы ищем того, кто хочет жить с местным населением и участвовать во всех важных моментах жизни сообщества, от сбора винограда до сбора оливок, и нам не терпится поприветствовать того, кого выберут.

— поделился в пресс-релизе Леонардо Чаччо, мэр Самбука-ди-Сицилия.

Airbnb ищет человека, который бесплатно переедет на год на Сицилию
Airbnb ищет человека, который бесплатно переедет на год на Сицилию / Фото: Airbnb

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Любой, кто старше 18 лет, говорит по-английски и готов переехать в Самбуку как минимум на три месяца с 30 июня, имеет право подать заявку. Узнать дополнительную информацию вы сможете на сайте Airbnb.

Airbnb ищет человека, который бесплатно переедет на год на Сицилию
Airbnb ищет человека, который бесплатно переедет на год на Сицилию / Фото: Airbnb

Airbnb ищет человека, который бесплатно переедет на год на Сицилию
Airbnb ищет человека, который бесплатно переедет на год на Сицилию / Фото: Airbnb

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Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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