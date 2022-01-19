Как бесплатно пожить год на Сицилии: предложение AirBnb

Сайт, помогающий арендовать жилье по всему миру, принимает заявления на годовое проживание в городе Самбука-ди-Сицилия

Airbnb объявили конкурс на годовое бесплатное проживание в сицилийском доме / Фото: Коллаж: Сегодня

Сайт Airbnb, который ранее предлагал снять дом Кевина Маккаллистера за 680 грн, теперь ищет человека, который переедет в прекрасный отреставрированный дом в городе Самбука-ди-Сицилия и проживет год без арендной платы. Компания выберет одного человека и его партнера, друга или семью для переезда на Сицилию, где они будут проживать, наслаждаться жизнью и принимать гостей.

Победитель конкурса Airbnb будет жить в современном пространстве, спроектированном архитектурной фирмой Studio Didea, которая является частью более крупного рекламного проекта под названием "Дом за 1 евро", направленного на развитие туризма.

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Airbnb хочет, чтобы кто-то остался в этом сицилийском таунхаусе бесплатно на год / Фото: Airbnb

Прелесть этой кампании в том, что она дает второй шанс не только заброшенному историческому дому в самом сердце нашей деревни, но и второй шанс тому, кто в него переезжает. Мы ищем того, кто хочет жить с местным населением и участвовать во всех важных моментах жизни сообщества, от сбора винограда до сбора оливок, и нам не терпится поприветствовать того, кого выберут.

— поделился в пресс-релизе Леонардо Чаччо, мэр Самбука-ди-Сицилия.

Airbnb ищет человека, который бесплатно переедет на год на Сицилию / Фото: Airbnb

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Любой, кто старше 18 лет, говорит по-английски и готов переехать в Самбуку как минимум на три месяца с 30 июня, имеет право подать заявку. Узнать дополнительную информацию вы сможете на сайте Airbnb.

Airbnb ищет человека, который бесплатно переедет на год на Сицилию / Фото: Airbnb

Airbnb ищет человека, который бесплатно переедет на год на Сицилию / Фото: Airbnb

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