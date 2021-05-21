Афиша событий в Киеве 22 и 23 мая: вечеринки, фестивали и пикник

Рассказали об активностях на любой вкус и кошелек

Фото: Pexels

Пятница – идеальное время для размышлений в планировании уикенда. Мы собрали подборку мероприятий в Киеве, которые вам могут понравиться. Конечно, если любите активно и весело проводить время. Читайте и выбирайте ивент на выходные. Спойлер: не вечеринками единственными, вас еще ждет эксклюзивный шопинг.

Picnic на Арт-заводе "Платформа"

Если вы любите отдыхать на свежем воздухе и в кругу друзей (даже новых), то посетите Picnic, его устраивает Женя Галич. Организаторы обещают дружескую атмосферу, которая будет дополнением традиционного барбекю, мастер-классы, спорт-активности, фуд-зоны и локации для релакса. И не без музыки!

Хедлайнером в субботу будет Ivan Navi, а в воскресенье участники мероприятия смогут услышать презентацию DJ-проекта от Жени Галича. Дополнять музыкальные сеты будут другие локальные DJ и группы.

Picnic Фото: kontramarka.ua

Когда: 22 и 23 мая с 11:00 до 23:00.

Цена билета: 150 грн. Детям до 12 лет вход бесплатный.

Как найти: ул. ул. Беломорская, 1.

Фестиваль PROCHEESE AWARDS 2021

Если вы любитель сырного искусства, то этот ивент для вас. Потому организаторы на фестивале обещают гастрономическое путешествие в сырную индустрию мира. Без вкусных дегустаций, покупок и мастер-классов по приготовлению сыров не обойдется.

Фестиваль PROCHEESE AWARDS 2021 Фото: скриншот

Когда: 22-23 мая с 10:00 до 20:00.

Цена билета: от 80 до 315 гривен.

Как найти: КВЦ "Парковый".

Вечеринка на балконе D12

Любите отдыхать в субботу под DJ-сеты? Тогда рекомендуем посетить танцевальную вечеринку под открытым небом, где задавать ритм будут Katro Zauber и Dmitry Dir. На прошлой неделе за пультом была Даша Коломиец. На балкон D12 с авторскими саундтрека пропустят только 500 человек, успейте приобрести свой билет.

Вечеринка на балконе D12 Фото: скриншот

Когда: 22 мая с 18:00.

Цена билета: от 120 гривен.

Как найти: Десятинная, 12.

Фестиваль национального производителя Made in Ukraine

Это мероприятие понравится шопоголикам, или людям, которые знакомятся с украинскими брендами, даже нишевыми. Ибо на выходных состоится фестиваль Made in Ukraine, где десятки креаторов представят эксклюзивные продукты разных категорий, которые можно приобрести. Кроме них будет фуд-корт, выступления украинских исполнителей, DJ и лаунж-зона.

Made in Ukraine Фото: stayhappening

Когда: 22-23 мая с 10:00 до 21:00.

Цена билета: от 120 гривен.

Как найти: на Контрактовой площади.

Недавно мы рассказали о фестивале Холи, который состоится в Киеве.

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