Афиша мероприятий на 1 июня: где развлечься с детьми на праздник в Киеве

Вечеринка в стиле TikTok, знакомство с роботами и динозаврами

Фото: Unsplash

1 июня Украина отмечает Международный день защиты детей! Ежегодно родители хотят удивить свою детвору и устроить им праздник, который запомнится надолго и подарит новые впечатления. Мы собрали в афише ивенты, которые рекомендуем посетить на праздник в Киеве. Поверьте, они удивят не только детей, но и родителей.

Вечеринка Kids Boom Party

Дебютное мероприятие в нашей афише – вечеринка Kids Boom Party, которая пройдет в ТРЦ Sky Mall в "Игроленде". На празднования Дня защиты детей обещают развлекательную программу Cosmos Boom Party с тематическими персонажами и TikTok вечеринку для настоящих знатоков современных трендов! Последнюю активность точно оценят дети!

Где: "Игроленд" (3-й этаж), ТРЦ Sky Mall.

Когда: программа Cosmos Boom Party в 15:00, а TikTok в 17:00.

Цена: вход бесплатный, но регистрация на сайте "Игроленда" обязательна.

На праздник предлагаем посетить самый большой парк Украины с уникальными экспозициями – динозаврами. Над их созданием работали ученые из музеев естествознания Аргентины, Польши, Китая и США. Их сделали максимально реалистичными! Посетив "Планету динозавров" вы попадете в игровую зону для детей, сможете оседлать шесть динозавров и сделать фото. А еще вас познакомят с Мезозойской эрой и ее периодами, чтобы точно узнать бэкграунд представленных экспонатов.

Где: ВДНХ, на проспекте Академика Глушкова, 1.

Когда: с 10:00 до 20:00.

Цена: от 100 гривен.

Выставка Robo Park

Следующая активность для детей, которые хотят быть в теме технологий 21 века. Потому что в Robo Park разместили 52 современных роботов со всего мира, 7 зон виртуальной реальности, роботов-промоутеров, которые умеют разговаривать и робозоопарк. Думали, что ваших детей уже ничем не удивишь? На этой выставке вы измените свое мнение.

Кде: ТЦ "GORODOK GALLERY" на проспекте Степана Бандеры, 23.

Когда: с 10:00 до 21:00.

Цена: от 160 до 260 гривен.

Выставка "Динозавры морских глубин"

Следующая выставка для самых отважных и любителей зоотем. Ибо "Динозавры морских глубин" познакомят посетителей с гигантскими рептилиями, которые жили на нашей планете миллионы лет назад. На локации представлено 18 реалистичных экспонатов, самый большой из которых имеет длину 15 метров и высоту более 5 метров. Они воспроизводят естественные движения и звуки, даже "дышат".

"Вы сможете почувствовать эту подлинность на себе во время встречи с этими величественными существами", – пишут организаторы об экспонатах.

Где: ВДНХ, на проспекте Академика Глушкова, 1.

Когда: с 10:00 до 21:00

Цена: от 180 гривен.

Недавно мы рассказали, какие мероприятия стоит посетить на День Киева.

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