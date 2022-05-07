"Азбука ресурса", правильный анализ мыслей и другие 5 советов помогут быть ментально здоровыми

7 эффективных советов, как защитить ментальное здоровье украинцам / Фото: Pexels

Украинцам во время войны необходимо беспокоиться о психологическом здоровье. Каждая новость о количестве погибших или ситуации на "Азовстали", заставляет нервничать и сопереживать за каждого. Рассказываем о 7 советах, которые уберегут ментальное здоровье украинцев. Самое важное – регулярное их выполнять.

1 – анализируйте мысли, которые приносят пользу

Реклама

Критическое мышление поможет "обойти" стресс: не стоит часами анализировать негативный момент из жизни, отдайте предпочтение положительному.

2 – не забывайте о графике дня

Психолог Стивен Гейз не начинает работу с пациентами, пока не нормализует их сон, активность и питание. И вы не игнорируйте ежедневные привычки, нормализовав тайм-менеджмент. Они помогут отвлечься!

Реклама

3 – составьте "азбуку ресурса"

На каждую букву алфавита нужно написать источник удовольствия. В результате такой игры можно получить список действий, улучшающих эмоциональное состояние. Важно, чтобы в "азбуке" были дела, которые можно сделать сразу, а также более сложные, требующие планирования.

4 – укрепляйте социальные связи

Реклама

Люди ощущают эффект безопасности после общения с друзьями и родными. Будьте социально активны – это положительно влияет на работу головного мозга.

5 – решайте проблемы, а не избегайте их

Ежедневные вызовы записывайте в планы на неделю. Выполняйте их с учетом приоритетности, но не игнорируйте.

6 – медитируйте

Практики помогают контролировать скорость эмоциональных реакций. Заходите на YouTube и включайте бесплатные медитации.

7 – определите собственные ценности

Составьте личный список, сформулированный с помощью глаголов, – это сделает их более доступными и конкретными.

Подробнее о советах для ментального здоровья узнайте на Vogue.ua.

Вам будет интересно узнать мнение военного психолога о том, почему полезно ругаться и спорить в соцсетях .