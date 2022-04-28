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Британия и не только: 5 стран мира, где украинцы смогут поступить в вузы со скидками на обучение

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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28 апреля, 17:00
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Как получить стипендию или сэкономить на оплате обучения и проживания в Германии, Чехии, Великобритании, Литве, Ирландии – рассказываем
5 стран мира сделали скидки на обучение в ЗВО украинцам. Одна из них – Великобритания
5 стран мира сделали скидки на обучение в ЗВО украинцам. Одна из них – Великобритания / Фото: Getty Images

Елена Зеленская уверяет, что украинцы имеют право на образование, несмотря на войну в стране.Тысячи абитуриентов и студентов вынужденно переехали за границу из-за агрессии РФ, в поисках возможностей начать или вернуться в высшие учебные заведения. И главное – не за все деньги мира. Директор образовательного агентства Олеся Шахраюк рассказала "Сегодня" о 5 странах, где украинцы безвозмездно или со скидкой будут обучаться в вузах.

/ Фото: пресс-служба

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Германия

Обучение в государственных университетах Германии на немецком языке является бесплатным для студентов из Украины или доступным по минимальной стоимости – от 350 до 3000 евро в год.

Если хотите учиться на английском языке, учтите, что студенческие бесплатные программы минимум, а стоимость обучения выше. Будете платить примерно 20 тыс. евро в год. Рекомендуют учить немецкий язык будущим студентам для большей возможности в стране.

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Украинским студентам, вынужденно покинувшим университеты в Украине и получившим статус временной защиты в Германии, оказывают финансовую и психологическую поддержку. Также вузы приглашают студентов 1-4 курсов на обучение по обмену на 1 семестр. Абитуриентам предоставляется стипендиальная поддержка, снижение стоимости обучения или дополнительное финансирование.

Технический университет Кельна (TH Köln) предлагает возможности для абитуриентов, студентов и ученых. Подробнее по ссылке.

Ассоциация German-Ukrainian Academic Society обнародовала список инициатив для студентов, абитуриентов и ученых из Украины. Подробнее по ссылке.

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Немецкая служба академических обменов DAAD разместила информацию об обучении и возможностях в Германии для украинцев. По ссылке студенты ознакомятся с перечнем стипендий от университетов Германии.

Чехия

Обучение в государственных университетах Чехии на чешском языке для украинских студентов. Если поступите в университет, где преподают на английском языке, готовьтесь платить. Стоимость составляет от 3-х тысяч евро за 1 семестр.

Университеты (государственные и частные) активно поддерживают студентов, предоставляя скидки на обучение или полное финансирование. Иногда вузы помогают оплачивать проживание. Список учебных заведений, предоставляющих финансирование для украинцев, смотрите по ссылке.

Один из примеров – Anglo American University в Чехии. В вузе предлагают украинским абитуриентам и студентам полную стипендию на обучение и бесплатное проживание (бакалаврская и магистерская программы). Студенты будут учиться на английском языке. Подробнее о поступлении в Anglo American University читайте по ссылке.

Ирландия

Обучение в Ирландии является платным для иностранных студентов. Стоимость обучения для студентов из ЕС по меньшей мере в два раза ниже, чем для студентов из стран, не входящих в ЕС. Студентам из Украины учебные заведения снижают стоимость от 3-х тысяч евро до 6 тысяч евро в год. Университеты принимают решение о снижении стоимости индивидуально с учетом бэкграунда каждого студента. Украинцы смогут учиться в университете 1 год со скидкой.

Литва

Литва активно присоединилась к поддержке украинских ученых, студентов и абитуриентов. Официальную информацию об инициативе опубликовали на сайте Study в Литве.

В Vilnus University объявили о дополнительной стипендии 300 евро для украинцев, вынужденно покинувших университеты Украины. Стипендию будут выплачивать ежемесячно до 31 августа.

В вузе LCC International University предлагают бесплатное обучение 1 год для абитуриентов и студентов (бакалаврские и магистерские программы). А еще 1 год безвозмездного проживания в LCC Campus. Подробнее по ссылке.

Великобритания

Выпускники школ из Украины не могут сразу поступить после 11 класса на бакалаврскую программу в университеты Великобритании. Причина – разные системы образования стран.

Перед поступлением на бакалавриат необходимо пройти годовую программу Foundation. Стоимость обучения – от 15 до 20 тысяч фунтов в год.

5 университетов снизили стоимость программы Foundation для студентов из Украины на 50%:

  • De Montfort University.
  • University of Bradford.
  • University of Dundee.
  • Bangor University.
  • The University of Greenwich.

Кстати, университеты Шотландии объявили об инициативе бесплатного образования для студентов из Украины (бакалавриат и магистерская программы). Обязательным условием для получения бесплатного образования является проживание в Великобритании по программам для временно переселенных украинцев UK family Scheme и Homes for Ukraine. Подробнее читайте по ссылке.

За стипендиальными возможностями для украинцев в ведущих вузах мира следите в Telegram-канале "Стипендии для украинцев".

Узнайте, как присоединиться к бесплатным лекциям 30 Нобелевских лауреатов.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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