Не повторяйте ошибок других: 5 вещей, которые не стоит брать в Канаду из Украины

Если вы переезжаете в Канаду, то рекомендации для вас

5 вещей, которые не стоит брать в Канаду / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцы массово эмигрируют за границу из-за агрессии РФ. Среди популярных стран – Канада, где земляки официально находятся по программе CUAET. Эмиграционный эксперт Татьяна Карбованец поведала в Instagram, какие вещи не брать при переезде в новую страну.

Рекомендуемый список вещей:

Бытовая техника

В Канаде другие электрические стандарты, вы не сможете пользоваться кухонными комбайнами, утюгами или фенами, купленными в Украине.

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Вещи ежедневного пользования (посуда, простыни, полотенца и т.п.).

Их в стране купите по низким ценам или получите бесплатно в волонтерских центрах.

Неудобная одежда

Например, высокие каблуки, вечерние платья и шубы вряд ли пригодятся, вместо этого будут занимать много места в чемодане. Но кроссовки и спортивный костюм – это must have.

М'ясные изделия

Да, сало и другие мясные изделия рекомендуем не брать, даже если пообещали друзьям в Канаду их привезти. У вас могут конфисковать их на контрольном пункте в аэропорту.

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Лекарство

В Канаде нет дефицита лекарств в аптеках, поэтому "пичкать" ими чемодан не стоит. Базовые лекарства приобретете без проблем, а рецептурные – после консультации врача.

Тем более здесь вы быстро измените подход к лечению, поскольку в Канаде совсем другие стандарты лечения многих болезней. Однако если вы принимаете определенное лекарство постоянно, стоит взять запас на первый месяц-два, пока вы разберетесь с получением рецепта и поиском эквивалентов, – отметила Татьяна Карбованец.

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