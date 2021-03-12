5 сортов шампанского, которые стоит попробовать хотя бы раз в жизни

Рекомендации от амбассадора Moët & Chandon

Большинство людей по классике жанра на праздники или выходные покупают шампанское. Одни выбирают по этикетке, другие под манипуляциями маркетинга, а вторые акцентируют внимание исключительно на бюджетном прайсе. Но очевидно, влияние перечисленных факторов не гарантирует вкусный выбор, которым можно насладиться. Поэтому сегодня амбассадор бренда Moët & Chandon Иван Бачурин поделится своими фаворитами шампанского, которые стоит попробовать хотя бы раз в жизни.

К слову, сомелье с 2016 года в рядах амбассадора известного бренда, а с алкоголем в профессии на "ты" уже 21 год. И в Шампани попробовал около 250 различных брендов шампанского. Словом, знает, какое игристое доставит вам величайшее наслаждение.

А как правильно пить шампанское – читайте здесь.

Veuve Clicquot

"Вдова Клико" (как ее принято называть в народе) – визитная карточка шампанского дома Veuve Clicquot Ponsardin, который входит в холдинг люксовых напитков LVMH. Бутылку также любят еще называть – "желтая этикетка", потому что дизайн узнаваем и соответствует реальности этой единицы.

Veuve Clicquot Фото: скриншот

В Veuve Clicquot преобладает сорт винограда пино-нуар – до 55%, а также шардоне и менье. Шампанское соединило в себе две противоположности в одной бутылке: силу и шелковистость вкуса. Дополнены они свежестью напитка с ароматом фруктов, ванили и поджаренного бриошами.

Понравится тем, кто любит свежесть, но с соблюдением баланса. Бокал шампанского прекрасно дополнит пасту, морские деликатесы, а также удачный для аперитива.

Стоит Veuve Clicquot – ориентировочно 2 200 гривен.

Dom Pérignon Prestige Cuvee

Алкогольный винтаж Dom Pérignon также вошел в нашу подборку. И эта роскошь — дело рук компании MOËT & CHANDON. Его называют эталоном шампанского! И сделан он из сортов винограда пино-нуар (45%) и шардоне (55%). Это шампанское считают миллезимным, потому что его изготовили из винограда, год урожая которого указали на бутылке. И по традиции – это выдающийся год урожая.

Dom Pérignon Фото: скриншот

По вкусу он легкий и свежий, ощутимые ноты ванили, а также специй с фруктами. Послевкусие – солоноватое. Словом, 1 бокала этого шампанского достаточно, чтобы почувствовать себя особенным. А Иван Бачурин называет его элитарным напитком.

Стоит немало – ориентировочно 8 000 гривен, но это не максимальный прайс на шампанское из линейки Dom Pérignon.

Брют резерв от Pol Roger

Еще одно легендарное шампанское, но с королевским подтекстом, которое рекомендуем попробовать. Так как это алкогольная история об аристократическом стиле и элегантности.

Потому что оно было любимым у Уинстона Черчилля и пил он его всю жизнь. Pol Roger также подавали на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон и дом шампанского систематически доставляет свои единицы во владение королевы Елизаветы II. Словом, стоит попробовать, если хотите почувствовать, каково на вкус королевство.

Pol Roger Фото: скриншот

Аристократизм вы почувствуете в одном глотку шампанского, вкус его будет приятным и сложным одновременно. Но он сбалансированный с нотами фруктов и долгим послевкусием, гастрономическое впечатление произведет мгновенно.

Прайс на такое шампанское – ориентировочно 2 000 гривен.

Bollinger "Special Cuvee"

Любимое шампанское Джеймса Бонда также вошло в нашу подборку! А еще актер около 40 лет является партнером компании, которая делает его любимый напиток. Bollinger также запустил лимитированную версию "Special Cuvee 007" по случаю премьеры 25 фильма о Джеймсе Бонде – "Не время умирать".

Bollinger "Special Cuvee" Фото: скриншот

В своем вкусе шампанское демонстрирует микс бархатной текстуры, оттенок груши, свежей выпечки со специями и запоминается долгим послевкусием.

Стоит любимец известного актера ориентировочно 2 000 гривен.

R de Ruinart

И завершает нашу подборку – роскошное R de Ruinart. Это шампанском в основе которого больше винограда пино-нуар, и оно является аргументом в рецептуре дорогих напитков. В шампанского свежий аромат с нотками груши, миндаля и лесного ореха, а также свежего масла и выпечки. А на вкус эта история со свежими ягодами.

Ruinart Фото: скриншот

Соединив перечисленные особенности R de Ruinart в одном бокале – получите гастрономический экстаз.

Прайс на шампанское – ориентировочно 3 000 гривен.

Теперь и вы знаете, какие 5 бутылок шампанского стоит откупорить и попробовать в своей жизни. И, возможно, одно из них станет подарком для ваших родных. А если они любят сюрпризы без градуса – переходите на наш календарь подарков. Там вы 100% подберете удачную идею!

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