Абонемент на зимние развлечения: 5 новогодних идей, как потратить "тысячу Зеленского"

Расскажем об идеях, которые сблизят вас с родными и подарят новые эмоции перед Новым годом-2022

С 19 декабря украинцы, имеющие зеленый сертификат вакцинации в "Дії", официально могут получить тысячу гривен из государственного бюджета. За эти средства у них есть возможность приобрести услуги бизнеса, пострадавшего в период пандемии.

В список вошли: кинотеатры, театры, спортзалы, музеи, выставочные центры и концертные залы. Еще у украинцев есть возможность приобрести книги и билеты для путешествий по стране (на авиа или железную дорогу). "Сегодня" расскажут, как потратить средства перед новогодними праздниками, чтобы остаться довольными.

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Спойлер: шампанского среди идей не будет, но знайте, находчивые украинцы успели и алкоголь за эту "ковидную тысячу" купить. Хотя его приобретение запрещено в правилах инициативы от Владимира Зеленского.

Впечатление – лучший презент для родных под елку. Купите им билет на желаемую премьеру и наслаждайтесь просмотром. И конечно, запомните их первые эмоции после объявленного сюрприза.

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Купите билет на долгожданный фильм в жанре фантастика "Человек-паук: Домой пути нет", триллер "Дом Гуччи", который до сих пор обсуждают или биографическую драму "Спенсер: Тайна принцессы Дианы". Приблизительно цена на билет в кинотеатре Киева – 140 гривен.

И не забудьте о попкорне, но за него придется оплачивать с собственного кармана.

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Сколько купите билетов в кинотеатр на тысячу гривен: примерно 7 штук.

Уделяйте родным внимание, но и о себе не забывайте. В один из последних дней 2021 года отправьтесь на каток, где новогодний вайб не стихает. Как насчет посещения зимнего городка Хогсмид в Osocor Winter Residence, где есть каток и атмосфера фильма о Гарри Поттере? В этом году за вход заплатите от 200 гривен, а за катание – от 145 гривен.

За катком в европейском стиле езжайте в Roshen Winter Village. Вас удивит елочный тоннель в центре катка и ассортимент вкусностей на ярмарке под открытым небом. Цена входного билета на каток – от 130 гривен.

Сколько купите билетов на каток на тысячу гривен: в Osocor Winter Residence – 2 билета, а Roshen Winter Village – 7 билетов.

Кто же не мечтает проснуться 1 января с идеальным весом, подтянутыми форматами и удачными фото с новогодней ночи в платье. Если вы откладывали поход в зал предыдущие 11 месяцев, то приобретите абонемент сегодня и возвращайтесь в спорт. Время до Нового года еще есть.

Но тысячи гривен от Владимира Зеленского хватит только на абонемент (средняя его цена примерно 700). За индивидуальные тренировки с профессиональным тренером придется платить самому.

Сколько купите абонементов на тысячу гривен: примерно два.

Устройте сюрприз родным: купите билет в город, где они живут, и неожиданно посетите их в новогоднюю ночь или на Рождество. Этому "подарку" обрадуются больше, чем драгоценностям , поездкам за границу или килограмму конфет.

К слову, тысячу гривен можно потратить и на перелеты по Украине. К примеру, за рейс из Киева в Одессу заплатите от 623 гривен.

Сколько купите билетов на тысячу гривен: авиа – один, если на рейс "Укрзалізниці", то два в обе стороны (зависит от направления).

Закупитесь полезными книгами на год вперед, чтобы покорить самые высокие вершины в 2022 году

Если не знаете, какие книги выбрать первыми для прочтения в Новом году-2022, покупайте мотивационную литературу. На вашей полке должны быть: "7 привычек очень эффективных людей" Стивена Кови, "Жизнь без ограничений" Ника Вуйчича, "Переключайся. Стань тем, кем хочешь быть" Маршалла Голдсмита и Марка Рейтера.

Еще один лайфхак – это читать книги, которые рекомендуют выдающиеся личности. Например, бывший президент США Барак Обама недавно опубликовал список ТОП-книг, которые следует прочитать каждому.

Сколько купите книг на тысячу гривен: примерно 5 штук.

Мы также рассказывали о ТОП-5 ивентах в Киеве, которые пройдут в новогоднюю ночь.