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СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

5 инстатеррас Одессы — тихий дворик, вид на море и по-семейному уютно

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS
1 июля, 11:05
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Рассказываем о террасах у моря, двориках с артхаусом и архитектурой 19 века, которые вы оцените! И, конечно, захотите увидеть воочию. Проверим?
Инстаграмные террасы Одессы
Инстаграмные террасы Одессы

Планируете отпуск в Одессу летом-2021? Вам понадобится подборка инстаграмных террас, которые мы рекомендуем посетить. Читайте и сохраните свою фаворитку, ибо прохладный коктейль в атмосферном месте во время отпуска никто не отменял. А чтобы лето было нескучным – читайте календарь лайфхаков от Life Сегодня.

Начнем с артхаусного Dvor 12!

Как насчет уютного дворика, где находится терраса заведения Dvor 12? Там собираются любители летних вечеринок в атмосфере артхауса и проводят вечер за коктейлем. Терраса отгорожена от шума мегаполиса! Поэтому посетители могут абстрагироваться от рутины под музыку с любимым напитком и дружескими разговорами. Козырь террасы — не только дворик, но и эстетический дизайн, который дополняет фото модных инстаграмлент.

Инстаграмная терраса Dvor 12
Инстаграмная терраса Dvor 12 / Фото: Instagram: dvor12odessa

Инстаграмная терраса Dvor 12
Инстаграмная терраса Dvor 12 / Фото: Instagram: dvor12odessa

Инстаграмная терраса Dvor 12
Инстаграмная терраса Dvor 12 / Фото: Instagram: dvor12odessa

Что по ценам? Сэндвич "Неопрятный Джо" 130 гривен, рамен с говядиной 135 гривен и тоник с джином Bombay Sapphire 110 гривен.

Где найти? На Приморском бульваре, 12.

Не одним двориком! Рекомендуем еще и Bernardazzi

Террасу винного ресторана Bernardazzi тоже не обходите! Конечно, здесь вайб не вечеринок, как в Dvor 12, а неспешных дегустаций вина под классическую музыку. К слову, Леся Никитюк сюда наведывалась на ланч. Но мы знаем, что это не единственное заведение, где ее можно встретить. На упомянутой террасе атмосфера 19-го века Италии, Испании и Португалии. Да, теперь не нужно ехать в другую страну, чтобы ее почувствовать – достаточно наведаться в Bernardazzi. Он еще и получил награду от винного журнала Wine Spectator – "Best of Award of Excellence".

Терраса винного ресторана Bernardazzi
Терраса винного ресторана Bernardazzi / Фото: Instagram: bernardazzi_restaurant

Терраса винного ресторана Bernardazzi
Терраса винного ресторана Bernardazzi / Фото: Instagram: bernardazzi_restaurant

Леся Никитюк на террасе Bernardazzi
Леся Никитюк на террасе Bernardazzi / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Что по ценам? Вяленая утка Сенча 239 гривен, Тирамису 165 гривен, сорбет 89 гривен.

Где найти? На ул. Бунина, 15.

И не без террасы ресторана Reef

Ее выбирают ценители живой музыки, изысканной кухни и уютной атмосферы. Терраса рассчитана на 200 человек, но несмотря на цифру, свободный столик в выходные – редкость. Приходите сюда на коктейль или ужин после насыщенной недели. Кстати, здесь часто празднуют особые события!

Уютная терраса Reef
Уютная терраса Reef / Фото: Instagram: Reef

Уютная терраса Reef
Уютная терраса Reef / Фото: Instagram: Reef

Что по ценам? Какао с маршмеллоу 75 гривен, лимонад манго-дыня 99 гривен и салат с лососем 387 гривен.

Где найти? На ул. Фонтанская дорога, 77.

Как насчет террасы ресторана "Рыба"?

Большинство террас Одессы имеют приятный бонус – это вид на Черное море. И "Рыба" также влечет посетителей этим козырем. Сюда приходят ценители кухни со смыслом, отдыха без лишнего шума и вау-пейзажей. Словом, последнее аргументируют увиденные фото посетителей заведения. Согласны?

Терраса ресторана "Рыба"
Терраса ресторана "Рыба" / Фото: Instagram: mary__yudina

Морские пейзажи с террасы ресторана "Рыба"
Морские пейзажи с террасы ресторана "Рыба" / Фото: Instagram: ani_masich

Что по ценам? Салат "Греческий" 98 гривен, моцарелла фри 137 гривен и коктейль "Апероль Шприц" 116 гривен.

Где найти? На ул. Фонтанская дорога, 155/4.

И завершим заведением "Кефаль" с видом на море

Оно находится в 90 км от Одессы, но невероятный пейзаж на Черное море мотивирует гостей преодолевать расстояние! Посетите "Кефаль", если любите ужинать с видом на водоем и невероятный закат. В заведении предлагают гриль-меню и кальяны. И место инстаграмное, поэтому владельцы этого не скрывают.

"Так что берите свои телефоны, открывайте Инстаграмы – фотки делать будем!", – пишут на официальном сайте.

Ресторан "Кефаль"
Ресторан "Кефаль" / Фото: Instagram: kefal_rest

Терраса ресторана "Кефаль"
Терраса ресторана "Кефаль" / Фото: Instagram: kefal_rest

Что по ценам? Пицца "Четыре сыра" 155 гривен, коктейль "Маргарита" 85 гривен и кусок торта "Наполеон" 95 гривен.

Где найти? В поселке Курортное на ул. Будакская коса, 12.

Смотрите также сюжет о неудачных отпусках звезд:

Недавно мы рассказали о чек-листе для отдыха на море.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS

Окончила бакалавриат НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности редактор СМИ. Опыт работы в журналистике - от 1 года. Работала в изданиях "Большой Киев" и #Шотам. Автор самых дорогих текстов на сайте "Сегодня" в прямом смысле слова. Пишет для рубрики "Самое дорогое" и  NO STRESS.

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