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5 главных концертов января в Киеве, которые стоит посетить

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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4 января, 11:00
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5 главных концертов января в Киеве, которые стоит посетить
5 главных концертов января в Киеве, которые стоит посетить

Проведите первый месяц Нового года-2022 активно и весело, посетив один из концертов. Вы узнаете о звездном вечере в компании групп "Бумбокс" и "Друга ріка". А еще с исполнителями Тиной Кароль, Олегом Скрипкой и пианистом Евгением Хмарой, который недавно вернулся с Африки.

1 – рождественский концерт группы "Бумбокс"

Немного лирики в первый месяц нового года никому не помешает. Приходите вживую послушать "Бумбокс", если хотите вернуться в приятную ностальгию вместе с песнями "Солнца не видно", "Люди" и другими композициями. Новыми хитами Андрей Хлывнюк с командой также удивит!

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Концерт группы "Бумбокс" состоится 19 августа
Концерт группы "Бумбокс" состоится 19 августа / Фото: пресс-служба

Когда: 2 января в 18.00.

Где: в клубе Atlas, ул. Сечевых Стрельцов, 37-41.

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Цена: от 1200 гривен.

2 – концерт пианиста Евгения Хмары

Приходите на концерт, если хотите услышать мед для ушей в исполнении пианиста Евгения Хмары. Он сыграет вживую саундтреки, которые вы слышали в известных кино: "Один дома", "Пираты Карибского моря", "Поттерианы" и других.

Концерт Евгения Хмары
Концерт Евгения Хмары / Фото: Facebook

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Когда: 5 января в 21.00.

Где: в музыкальном холле Bel Etage на ул. Шота Руставели, 16-А.

Цена: от 299 гривен.

3 – концерт Тины Кароль с незабываемыми сценическими выходами

​​Неожиданное кибершоу Тины Кароль, которое она выполнила на Atlas Weekend-2021, еще долго будет на слуху! Возможно, звезда на сольнике повторит перформанс с питоном, мотоциклом или водопадом. К слову, на упомянутом фестивале ее выступление длилось 55 минут. А что же тогда будет на реальном сольном концерте? И не обойдется без исполнения песен с альбома "Красиво". Поклонники Тины, готовьтесь, потому что певица "разорвет" сцену.

Концерт Тины Кароль
Концерт Тины Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Когда: 7 января в 19.30.

Где: во Дворце "Украина", ул. Большая Васильковская, 103

Цена: от 290 гривен.

4 – рождественский концерт "Щедрик" Олега Скрипки

Приходите на концерт Олега Скрипки, где он исполнит песни вживую с оркестром "НАОНИ" . Услышите всем известные колядки в интерпретации артиста, которые напомнят вам о вечных традициях украинцев.

Рождественский концерт "Щедрик" Олега Скрипки
Рождественский концерт "Щедрик" Олега Скрипки / Фото: пресс-служба

Когда: 13 января в 19.00.

Где: в Октябрьском дворце, на Аллее Героев Небесной Сотни, 1.

Цена: от 250 гривен.

5 – концерт группы "Друга ріка"

Поклонники группы "Друга ріка", вы здесь? Пришло время вспомнить в Новом году-2022, как звучат хиты звезд вживую. Приходите и насладитесь атмосферой и песнями, которые вы слушаете не первый год.

Концерт группы "Друга ріка"
Концерт группы "Друга ріка" / Фото: пресс-служба

Когда: 22 января в 18.00.

Где: в клубе Atlas, ул. Сечевых Стрельцов 37-41.

Цена: от 400 грн.

Недавно мы рассказали, чем запомнился Atlas Weekend-2021 и как прошел дебютный день фестиваля.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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