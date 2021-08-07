4 августовских мероприятия в Киеве, которые вы не можете пропустить

Хотите запомнить последний месяц лета, как один из лучших? Запланируйте поход на ивенты, где можно развлечься и провести время незабываемо. О них мы расскажем в подборке!

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Фестиваль "Холи уик-энд"

Хотите добавить ярких красок в свою жизнь? Приходите на "Холи уик-энд". Организаторы на создание мероприятия вдохновились Индией, где ежегодно отмечают праздник "Холи". И в этот день осыпают яркими красками весь город. Гостей мероприятия ждет аналогичное (но на территории проведения ивента), а также конкурсы, много музыки, детские аттракционы и спортивные развлечения.

Фестиваль "Холи уик-энд" состоится 7 и 8 августа в 16:00, а также 21 и 22 августа / Фото: Pexels

Когда: 7 и 8 августа в 16:00, а также 21-22 августа.

Где: на Ледовом Стадионе, проспект Академика Глушкова, 9.

Цена: от 150 гривен.

White Nights Festival. Africa

Не пропустите и фестиваль "Белые ночи", который состоится во второй раз этим летом. Гостей ждет 6 сцен, из которых будет звучать более 22-х направлений электронной музыки и выступят 110 артистов. Дополнят атмосферу 100 тонн тематических декораций с элементами африканской культуры. К слову, Африка – это ключевая "тема" фестиваля, в начале июня акцент был на Тулуме.

White Nights Festival. Africa состоится 13-15 августа / Фото: whitenights.com.ua

Когда: 13-15 августа.

Где: в Киеве на платформе "Арт-завод" на ул. Беломорской, 1.

Цена билета: от 799-2300 гривен.

Elite White Party

Как насчет вечеринки в белых тонах и бокала просекко? Посетите Elite White Party, если хотите попасть в атмосферу праздника. Организаторы обещают, что на ивенте будут задействованы "Новейшие технологии". И, конечно, DJ, музыканты, певцы, лазерное шоу и конкурсы. Также найдете 40 ресторанов и баров. Основное требование к желающим присоединиться – прийти в белом луке.

Elite White Party состоится 21 августа / Фото: Pexels

Когда: 21 августа в 19:00.

Где: на ВДНХ

Цена: 800 гривен.

Фестиваль "Спалах"

Как насчет дебютного фестиваля о новой украинской культуре "Спалах"? Действо пройдет в День Независимости Украины и удивит выступлениями исполнителей-новичков, а также давно известных артистов. Кроме двух сцен, вы увидите корнеры с украинскими брендами одежды и выставки стрит-художников.

Фестиваль "Спалах" состоится 24 августа / Фото: concert.ua

Когда: 24 августа в 12:00.

Где: на Трухановом острове (ЮБК).

Цена: от 499 гривен.

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