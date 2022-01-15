22 года спустя: как сегодня выглядят места из фильма "Ноттинг Хилл", где снималась Джулия Робертс

На одном из мест сделали бизнес и наживаются на туристах

Лондон – это сплошная площадка для съемок фильмов. Неудивительно, почему 100 фунтов в день отдыха едва хватает туристам. На локациях города снято десятки сцен популярных фильмов. Среди них – "Дневник Бриджит Джонс", "Поттериана", мини-сериал "Шерлок" и другие.

И, конечно, романтическая комедия "Ноттинг Хилл" с актрисой в главных ролях Джулией Робертс (которая была в амплуа известной киноактрисы Анны Скотт) и актером Хью Грантом (он играл неприметного владельца магазинчика с путеводителями Уильяма Такера). Напомним, что они "закрутили" роман, у которого было мало шансов на продолжение, но в конце между парой произошел хеппи-энд.

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Сегодня туристы и местные посещают одноименный район, чтобы на мгновение телепортнуться в сюжет фильма, который мир впервые увидел в 1999 году. Мы посетили два места со сцен фильма и расскажем, как их адаптировали к современным реалиям.

Сначала пришли к дому, где жил Уильям Такер

В первой половине дня в районе Ноттинг Хилл гуляют десятки туристов. Посетили мы его после обеда, в надежде, что желающих сделать фото у дома Уильяма Такера не будет.

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Хотелось разглядеть фасад без спешки. Но нет, нас опередили несколько туристов, которых мы встретили на локации. Кстати, находится дом по адресу 280 Westbourne Park Road.

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Визуально фасад разный, если сравнить с кадрами из фильма. Сами посмотрите! В фильме фасад дома и дверь темно-синего цвета.

В 2022 году фасад перекрасили в белый, двери оставили аналогичного цвета, как в кино

Десятки туристов ежедневно приходят, чтобы увидеть картинку из фильма. Но некоторым одного фото у двери мало, они оставляют надписи фломастерами. Мы увидели непристойную фразу, написанную одним из посетителей.

Очевидно, фасад каждый раз отмывают от "творчества" туристов, потому что в прошлом году один из путешественников нарисовал сердце по центру двери.

/ Фото: скриншот

Дверь дверью, но интересно было увидеть, что же находится за ними и почему там до сих пор не сделали музей, посвященный фильму "Ноттинг Хилл".

/ Фото: скриншот

Не обошли магазин Notting Hill Уильяма Такера

Помните маленький магазин Уильяма Такера Notting Hill, где он продавал путеводители и познакомился с Анной Скотт? Из него сделали "приманку" для туристов и местный бизнес.

Нужно потратить 4 минуты от знаменитого дома, чтобы дойти до магазина. Находится он на улице 142 Portobello Road.

Когда подходишь к магазину, то первое на что обращаешь внимание – вывеска, где пишет The travel book shop Notting Hill. Потом замечаешь фото Джулии Робертс, которое разместили на фасаде магазина.

Аналогичное было использовано для обложки фильма. Но фасад и сувениры – это единственное, что объединяет сюжет фильма с магазином.

Ведь внутри продают стандартные сувениры, которые можно найти в других районах Лондона. Продавцы заинтересовывают туристов популярным названием магазина, но на самом деле, продают традиционные сувениры, но по повышенному прайсу.

Мы ожидали увидеть внутри магазина десятки книг, как в фильме

/ Фото: скриншот

Но реальность оказалась иной. Локальный бизнес стал приоритетнее фильма, идею которого могли использовать для создания туристической локации, посвященной кино.

/ Фото: скриншот

Недавно мы рассказывали о 7 must do в Лондоне для туриста.