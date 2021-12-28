11 лучших фото-2021 выбраны – смотрите результаты конкурса "Путешественник-фотограф года"

Сообщество Voyagemakers устроило конкурс "Путешественник-фотограф года", чтобы поддержать тревел-культуру в Украине и фотографов, которые вдохновляют своими эстетическими работами людей путешествовать и исследовать мир. И выбрало лучшие фотографии участников в 11 номинациях.
Более 370 фотографов со всей страны приняли участие, которые представили 700 фотографий во время отбора. Среди участников были не только профессионалы, но и любители. Самому младшему было шесть лет.
Среди номинаций конкурса: "Люди и их истории", "Пейзажи и приключения", "Молодой путешественник-фотограф года до 14 лет", "Икона путешествий" и другие.
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ТОП-1 на конкурсе стал Александр Хохоля, победивший в номинации "Абсолютный победитель" с фотографией "Дерево жизни".
Список ТОП-10 победителей в номинациях
Номинация "Люди и их истории" – победитель Николай Вишневский.
Номинация "Пейзажи и приключения" – победитель Надежда Вигаста.
Номинация "Икона путешествий" – победитель Сергей Иващук.
Номинация "Молодой путешественник до 14 лет" – победитель Максим Петренко.
Номинация "Молодой путешественник-фотограф года 14-18 лет" – победитель Ольга Телепан.
Номинация "Живой мир" – победитель Александр Шишко.
Номинация "Попал в цель " – победитель Игорь Коровой.
Номинация "Зеленая планета" – победитель Юрий Рыжко.
Номинация "И путешествовал" – победитель Ольга Калинчук.
Номинация "Зрительские симпатии" – победитель Игорь Климович.
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