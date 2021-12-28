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11 лучших фото-2021 выбраны – смотрите результаты конкурса "Путешественник-фотограф года"

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
28 декабря, 16:31
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Выбирали среди 700 фотографий, которые прислали более 370 фотографов. Возраст самого младшего участника – 6 лет
/ Фото: пресс-служба

Сообщество Voyagemakers устроило конкурс "Путешественник-фотограф года", чтобы поддержать тревел-культуру в Украине и фотографов, которые вдохновляют своими эстетическими работами людей путешествовать и исследовать мир. И выбрало лучшие фотографии участников в 11 номинациях.

Более 370 фотографов со всей страны приняли участие, которые представили 700 фотографий во время отбора. Среди участников были не только профессионалы, но и любители. Самому младшему было шесть лет.

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Среди номинаций конкурса: "Люди и их истории", "Пейзажи и приключения", "Молодой путешественник-фотограф года до 14 лет", "Икона путешествий" и другие.

ТОП-1 на конкурсе стал Александр Хохоля, победивший в номинации "Абсолютный победитель" с фотографией "Дерево жизни".

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Список ТОП-10 победителей в номинациях

Номинация "Люди и их истории" – победитель Николай Вишневский.

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Номинация "Пейзажи и приключения" – победитель Надежда Вигаста.

/ Фото: пресс-служба

Номинация "Икона путешествий" – победитель Сергей Иващук.

Номинация "Молодой путешественник до 14 лет" – победитель Максим Петренко.

Номинация "Молодой путешественник-фотограф года 14-18 лет" – победитель Ольга Телепан.

Номинация "Живой мир" – победитель Александр Шишко.

Номинация "Попал в цель " – победитель Игорь Коровой.

Номинация "Зеленая планета" – победитель Юрий Рыжко.

Номинация "И путешествовал" – победитель Ольга Калинчук.

Номинация "Зрительские симпатии" – победитель Игорь Климович.

Недавно мы рассказывали о том, что BBC Украина назвала троих победителей премии "Книга года".

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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