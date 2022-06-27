€100 в Риме на день – это смешно! Сколько стоит отдых в столице Италии

Спойлер: римские каникулы – не об экономии. Реальные цены на бронирование жилья, еду, транспорт и сувениры – в материале

Сколько стоит отдых в Риме / Фото: Коллаж: Сегодня

Я отправилась в столицу Италии – Рим, где отдыхали Мэттью Макконаги, Джордж Клуни, Кендалл Дженнер, Орландо Блум, Кэти Перри и другие звезды. В историческом городе сняты легендарные ленты, среди которых "Ешь, молись, люби" с Джулией Робертс. Сколько стоит отпуск в одном из самых популярных итальянских городов, который называют музеем под открытым небом, – рассказываю.

/ Фото: Коллаж: Сегодня

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Транспорт

На билет из Лондона в Рим испанской авиакомпании Vueling потратила €34. Полет в аэропорт Fiumicino длился 2 часа 35 мин. Вылетели вовремя без задержки рейса, как это часто случается с ирландской авиакомпанией Ryanair.

Из аэропорта Fiumicino добиралась поездом компании Trenitalia до вокзала Roma Termini. Украинцы могут пользоваться городским транспортом безвозмездно по территории Италии в течение 5 дней с момента въезда к первому месту назначения. За билет я не платила, предъявив проводнику пути паспорт и посадочный на авиарейс.

По Риму передвигалась городскими автобусами. Цена за один билет €1,50, срок действия которого составляет 100 минут.

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Жилье

Забронировать апартаменты Affreschi a San Pietro в 5 мин. ходьбы от Ватикана и 3,3 км до центра было лучшим решением. Три ночи проживания в номере с двуспальной кроватью и душем стоили 9798 гривен (сутки – 3266 гривен. – Ред.). Дополнительно оплатили городской налог €3,50 в сутки.

/ Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

На 4-й день забронировали номер в четырехзвездочном отеле Navona Queen Rooftop в 2,3 км от Колизея. Цена за сутки составила 4170 гривен, учитывая налоги и бесплатный завтрак.

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/ Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Лайфхак: цена аналогичного номера накануне составила на 40% больше. Мы с подругой поймали скидку, забронировав его в день заезда после 12:00.

За 4 дня проживания в центре Рима мы заплатили 14 600 гривен. Жалеем ли, что не сэкономили и не арендовали жилье в отдаленном районе по более низкой цене? Нет. Комфорт и возможность передвигаться пешком из отеля к достопримечательностям были в приоритете.

Рекомендация: хотите сэкономить на жилье – бронируйте номер за 1 или 2 месяца до отпуска. На Booking предложения в августе до тысячи гривен в сутки. За неделю до приезда найти номер ценой хотя бы 3 тысячи гривен было нереально. А хостелов ни одного не было!

Питание

Отпуск в Риме автоматически превращается в гастротур. Если вы на диете, знайте, она истечет в первый день римских каникул. Как и все туристы, я протестировала пиццу, пасту, лазанью, коктейль "Апероль Шприц", джелато и десерт "Тирамису".

/ Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Лучший "Апероль Шприц" пила в заведении формата на вынос напротив Колизея. Цена за коктейль бюджетная – €6, учитывая расположение. Потому что за коктейль "Мимозу" в ресторане с видом на площадь Piazza Venezia заплатила €10.

/ Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

За блюдо в одном из заведений центра отдадите от €10, подальше от центра от €7. К примеру, прайс на еду подальше от центра: лазанья €7,50 и паста "Болоньезе" €7,50. Цены в заведениях неподалеку от туристических достопримечательностей: пицца "Дьявола" €10, паста "Болоньезе" €12, десерт "Тирамису" €7 и порция наименьшего джелато €3.

/ Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Если вы попросите стакан воды без газа в заведении, вам принесут платную бутылку напитка. Бесплатная в кафе Рима – редкость. Вода на фото обошлась в 4 евро. Гуляя по улочкам, увидите фонтаны с питьевой водой, носите с собой бутылки, чтобы не переплачивать в ресторанах.

На еду я тратила каждый день приблизительно €30, учитывая один полноценный прием пищи, коктейль "Апероль Шприц" и кофе с десертом или куском пиццы на вынос.

Сувениры

Из Рима туристы привозят ликер "Лимончелло", макароны, специи для приготовления итальянских блюд, магниты и открытки с римской символикой, а также соусы для пасты. Я купила 50 граммов трюфельного соуса за € 5 в супермаркете в центре и бутылку "Лимончелло" в Duty Free за €13.

/ Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Рекомендация: покупайте сувениры и продукты вдали от туристических локаций. Порция 50-граммового трюфельного соуса на рынке стоила €10.

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