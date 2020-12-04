В кинотеатрах и на HBO: Warner Bros. выпустит все премьеры 2021 года

Все фильмы будут в качестве 4K Ultra HD и HDR

Кинокомпания Warner Bros. выпустит все свои фильмы, запланированные на 2021 год, одновременно в кинотеатрах и на стриминговом сервисе HBO Max.

Как сообщает The Verge, все картины будут доступны на HBO Max в течение месяца, после чего их временно уберут из библиотеки. Показ в кинотеатрах при этом продолжится. Планируется, что этот эксперимент продлится только один год. Что будет дальше — зависит от его результатов. Причина такого решения заключается в кризисе индустрии из-за пандемии коронавируса.

Фильмы Warner Bros., которые выйдут в 2021 году:

"Чудо-женщина"

"Матрица 4""Матрица — 4" выйдет на экраны в мае 2021 года

"Дюна"

"Отряд самоубийц: Миссия навылет"

Экранизация Mortal Kombat

"Том и Джерри"

"Космический джем: Новое поколение"

"Годзилла против Конга"

"Все святые Ньюарка" (приквел "Клана Сопрано")

"Мелочи"

"Иуда и Чёрный мессия"

"Воспоминание"

"Король Ричард"

"Мужские слёзы"

Все фильмы будут в качестве 4K Ultra HD и HDR.

Как сообщали ранее, есть фильмы, которые можно пересматривать много раз, не скучая во время просмотра. У каждого есть свой список таких фильмов, которые приятно вновь запустить на экране даже спустя много лет после их выхода.

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