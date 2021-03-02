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Звезда реалити-шоу сделала операцию по уменьшению ног: фото до и после

Сегодня, 13:32

26-летняя женщина сильно комплексовала из-за своего недостатка

26-летняя звезда британского реалити-шоу Love Island Шона Филипс решила уменьшить свои ноги с помощью хирургического вмешательства. Женщина сделала липосакцию, чтобы избавиться от лишних жировых отложений. Об этом сообщает таблоид The Sun.

Фото: Shaughna Phillips | Instagram

В прошлом Шона сильно комплексовала из-за размера своих ног. Во время съемок одного из эпизодов шоу звезда заметила, что они выглядят чересчур большими по сравнению с остальными частями тела.

Фото: Shaughna Phillips | Instagram

Шона занималась в спортзале по шесть раз в неделю и придерживалась строгой диеты, однако ее голени не становились меньше.

"Когда я узнала, что у меня липедема (нарушения распределения жировой ткани в организме), все встало на свои места. Поскольку с течением времени эта болезнь прогрессирует, ни диета, ни физические упражнения не могут на это повлиять", – подчеркнула она.

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Фото: Shaughna Phillips | Instagram

По словам британки, операция принесла ей только облегчение.

"Меня всю жизнь оскорбляли, но теперь я больше не буду думать о своем недостатке", – заявила она.

Фото: Shaughna Phillips | Instagram

Напомним, бывшая учительница музыки Аллегра Коул из США бросила работу и стала подрабатывать моделью. 51-летняя женщина перенесла множество пластических операций, чтобы совершить полную внешнюю трансформацию.

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Кроме этого, 16-летняя школьница потратила 17 миллионов гривен ради идеальной красоты.

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Источник: instagram.com/shaughnaphillips
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