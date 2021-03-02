Звезда реалити-шоу сделала операцию по уменьшению ног: фото до и после
26-летняя женщина сильно комплексовала из-за своего недостатка
26-летняя звезда британского реалити-шоу Love Island Шона Филипс решила уменьшить свои ноги с помощью хирургического вмешательства. Женщина сделала липосакцию, чтобы избавиться от лишних жировых отложений. Об этом сообщает таблоид The Sun.
В прошлом Шона сильно комплексовала из-за размера своих ног. Во время съемок одного из эпизодов шоу звезда заметила, что они выглядят чересчур большими по сравнению с остальными частями тела.
Шона занималась в спортзале по шесть раз в неделю и придерживалась строгой диеты, однако ее голени не становились меньше.
"Когда я узнала, что у меня липедема (нарушения распределения жировой ткани в организме), все встало на свои места. Поскольку с течением времени эта болезнь прогрессирует, ни диета, ни физические упражнения не могут на это повлиять", – подчеркнула она.
По словам британки, операция принесла ей только облегчение.
"Меня всю жизнь оскорбляли, но теперь я больше не буду думать о своем недостатке", – заявила она.
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