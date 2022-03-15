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Знакомьтесь, пес Патрон, который служит в команде черниговских пиротехников

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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15 марта, 14:18
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Щенячий патруль – это не мультфильм для детей, а маленькие хвостатые друзья, которые вместе со спасателями берегут наши жизни. Читайте о маленькой, но храброй собачке в нашем материале
Пес Патрон на службе украинских спасателей
Пес Патрон на службе украинских спасателей / Фото: Коллаж: Сегодня

В военное время особо тяжело сохранять позитивный настрой и веру в лучшее. В этом нам помогают невероятные истории украинцев, например, как о 91-летней связной УПА.

Сегодня хотим познакомить вас с маленьким хвостатым другом, который стоит на страже наших жизней. Спасатели рассказали о двухлетней служебной собаке породы джек-рассел-терьер по кличке Патрон, которая находится в команде пиротехников Черниговской области.

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Также украинские спасатели опубликовали милое фото Патрона во время выполнения им служебных обязанностей.

Пес Патрон на службе украинских спасателей
Пес Патрон на службе украинских спасателей / Фото: ГСЧС Украины

Знакомьтесь, это Патрон. Ему два года. Он – душа и талисман наших черниговских пиротехников. Сопровождает их всегда и всюду. Кстати, очень любит сыр, поэтому наши ребята, при случае, балуют его вкусненько, – написали в официальном Telegram-канале Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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